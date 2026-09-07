Și-a păstrat cardul de combustibil după ce a demisionat și l-a folosit de 52 de ori. Ce pedeapsă a primit un fost mecanic

Un fost mecanic de utilaje a fost condamnat de Tribunalul Constanța după ce, potrivit anchetatorilor, a continuat să folosească timp de aproape cinci luni cardul de combustibil al fostului angajator, deși contractul său de muncă încetase. În perioada ianuarie-mai 2024, bărbatul ar fi făcut 52 de tranzacții și ar fi provocat companiei un prejudiciu de peste 25.000 de lei.

Și-a păstrat cardul de combustibil după ce a demisionat și l-a folosit de 52 de ori. Foto: Mediafax

Merticaru Iliuță-Marian fusese angajat în 2021, iar pentru deplasările la lucrările de foraj primise un card destinat alimentării utilajelor și achitării taxelor de drum. În decembrie 2023, acesta și-a dat demisia, iar contractul de muncă a încetat oficial la 16 ianuarie 2024, notează Ziua de Constanța.

Cardul nu a fost însă predat firmei. Potrivit dosarului, între 20 ianuarie și 19 mai, fostul angajat l-ar fi folosit pentru a cumpăra combustibil în cantități mari, inclusiv în recipiente pe care ulterior le-ar fi vândut, dar și pentru alimentarea autoturismului personal, achiziția unor produse auto și plata taxei de pod de la Fetești. Tranzacțiile au fost înregistrate în mai multe localități, printre care Crevedia, Urziceni, Bacău, Fetești, Țăndărei, Căzănești și Constanța.

Frauda a fost descoperită pe 19 mai 2024, când administratorul firmei a observat mai multe alimentări și plăți efectuate într-o zi de duminică, în care societatea nu desfășura activități. Verificările au arătat că fostul angajat păstrase cardul. Anchetatorii au efectuat ulterior o percheziție la locuința acestuia din Beiuș și au ridicat telefonul pentru verificări informatice. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și, confruntat cu probele, și-ar fi recunoscut integral faptele, afirmând că în mai 2024 a aruncat cardul OMV pe geamul mașinii.

Tribunalul Constanța l-a condamnat, la 31 iulie 2026, la 2 ani și 2 luni de închisoare, pentru efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și acces ilegal la un sistem informatic, ambele în formă continuată. Instanța a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pentru trei ani și efectuarea a 120 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității.

De asemenea, fostul angajat a fost obligat să achite prejudiciul de 25.364,23 de lei, din care 10.499 de lei fuseseră deja plătiți în timpul procesului. Hotărârea nu este definitivă: bărbatul a declarat apel, iar dosarul va fi judecat de Curtea de Apel Constanța, primul termen fiind stabilit pentru 25 noiembrie 2026.