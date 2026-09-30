Românii, cei mai numeroși turiști străini în Bulgaria. Câți bulgari au vizitat România în august

Institutul Național de Statistică (INS) din Bulgaria a transmis marți, 29 septembrie, că România s-a numărat printre principalele destinații ale turiștilor bulgari în luna august. În același timp, românii au reprezentat cel mai mare grup de vizitatori străini în Bulgaria.

Plaja Silistar din Bulgaria Foto: iStock

Novinite scrie că numărul călătoriilor efectuate de cetățenii bulgari în străinătate a crescut cu 3,5% în august, față de aceeași lună a anului trecut, ajungând la 1.116.200. Cele mai multe dintre acestea au fost efectuate în scop turistic, pentru vacanțe și excursii

Grecia a fost cea mai populară destinație externă pentru bulgari în august, cu 321.600 de vizite. Turcia s-a clasat pe locul al doilea, cu 288.500.

În topul celor mai vizitate cinci țări s-au mai aflat România, cu 78.900 de vizite, Serbia, cu 72.400, și Germania, cu 67.300. Un număr important de bulgari au călătorit și în Italia, Franța, Austria și Spania.

Situația a fost diferită în cazul călătoriilor în Bulgaria. În august 2026 au fost înregistrate 2.221.200 de vizite ale cetățenilor străini, în scădere cu 2,1% față de august 2025.

Numărul vizitelor în interes de serviciu a scăzut cu 5,5%, iar cele pentru vacanțe și excursii au scăzut cu 3,9%. Vizitele în alte scopuri au fost singura categorie care a înregistrat o creștere, de 0,5%.

O parte importantă dintre străinii care au intrat în Bulgaria nu au rămas în țară. Aproape 38% dintre toate vizitele, respectiv 840.600, au fost traversări în tranzit.

Cetățenii statelor UE au reprezentat 58,9% dintre vizitele străinilor în Bulgaria în august, adică peste 1,3 milioane de vizite. Românii au fost cei mai numeroși vizitatori din UE, reprezentând peste 32% dintre vizitele cetățenilor statelor membre.

Cetățenii statelor europene din afara UE au reprezentat 33,4% dintre vizitele străinilor în Bulgaria, adică peste 741.000 de vizite. Cei mai mulți dintre aceștia au venit din Turcia, cu 346.500 de vizite.