Gabi Ruse a început în forță turneul de la Beijing: victoria a urcat-o 7 locuri în clasamentul WTA

Aflată pe locul 62 în ierarhia mondială anunțată luni, Gabriela Ruse (28 de ani) a învins-o cu 6-4, 6-2, pe austriaca Lilli Tagger, în primul tur al turneului WTA 1.000 de la Beijing (China), dotat cu premii în valoare totală de 9.415.725 de dolari.

Gabriela Ruse a avut un an cu evoluții oscilante Foto: EPAImages

Jucătoarea română de tenis s-a impus după o oră și 24 de minute de joc. A fost prima sa confruntare cu Tagger (18 ani, 61 WTA).

În urma acestui succes, Ruse și-a asigurat un cec de 36.110 de dolari și 35 de puncte WTA. Totodată, ea a urcat pe locul 55 în ierarhia la zi a WTA.

În turul 2, bucureșteanca o va înfrunta pe Linda Noskova (21 ani, 6 WTA), a cincea favorită a întrecerii. Ruse a câștigat singurul său duel cu campioana de la Wimbledon și recenta câștigătoare a Cupei Billie Jean King cu echipa Cehiei: 6-1, 6-3, în primul tur la Bad Homburg, pe iarbă, în iunie trecut.