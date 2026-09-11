 Au aruncat la gunoi o comodă în care se aflau 42.000 de euro. Când și-au dat seama, mobila dispăruse | adevarul.ro
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Au aruncat la gunoi o comodă în care se aflau 42.000 de euro. Când și-au dat seama, mobila dispăruse

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O curățenie generală s-a transformat într-un coșmar pentru un cuplu din localitatea poloneză Warzymice, care și-a aruncat din greșeală la gunoi economiile de-o viață, odată cu o comodă veche. În sertarul piesei de mobilier se aflau 42.000 de euro, iar proprietarii și-au dat seama de eroare abia după ce comoda dispăruse.

Piesa de mobilier a fost luată cu tot cu bani de o altă persoană
Piesa de mobilier a fost luată cu tot cu bani de o altă persoană Foto: Shutterstock

Incidentul a avut loc la începutul lunii septembrie, în timpul renovării apartamentului, potrivit publicației poloneze Fakt.

Cuplul a scos la gunoi mai multe obiecte vechi, inclusiv o comodă pe care a lăsat-o lângă platforma de colectare a deșeurilor. Câteva ore mai târziu, proprietarii au realizat că uitaseră în interiorul unuia dintre sertare 42.000 de euro.

Disperați, au alertat poliția și au apelat inclusiv la un detectiv particular. Timp de patru zile, anchetatorii au analizat imagini de pe camerele de supraveghere, au discutat cu martori și au încercat să refacă traseul mobilierului dispărut.

Când speranțele de a recupera banii începeau să se stingă, proprietarii au primit vestea mult așteptată. În dimineața zilei de 5 septembrie, au fost anunțați că întreaga sumă a fost găsită.

„Am primit un telefon la 6:12 dimineața că banii au fost găsiți. Nu-mi venea să cred acest noroc”, a declarat proprietarul pentru presa locală.

Potrivit poliției, investigația a arătat că mobilierul ajunsese într-un apartament din zonă. Ulterior, oamenii legii au descoperit și banii, care au fost recuperați integral și returnați proprietarilor.

„Este ceva extraordinar faptul că atât de mulți oameni ne-au ajutat și susținut în acest moment atât de dificil. Mulțumesc poliției, detectivului și presei”, a spus bărbatul.

Autoritățile nu au făcut publice detalii despre persoana care a găsit comoda sau despre modul în care au fost recuperați cei 42.000 de euro. Poliția a reamintit însă că însușirea bunurilor găsite poate atrage răspundere penală, legislația poloneză prevăzând pedepse de până la trei ani de închisoare pentru astfel de fapte.

Amintim că, în 2023, un bărbat din Italia a aruncat din greșeală la gunoi două plicuri cu 2.000 de euro. Încercarea sa disperată de a recupera banii s-a încheiat cu succes, grație unor gunoieri care au căutat ore întregi plicurile.

În 2011, o bătrâna din România a aruncat la gunoi, din greșeală, 10.000 de euro. Banii au fost găsiți de un bărbat de 52 de ani. Când poliția a ajuns la el, cheltuise aproape 6.000 de euro din sumă.

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