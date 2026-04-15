Video O femeie a aruncat peste 160.000 de dolari de la balcon în timpul unui scandal conjugal încheiat apoteotic. Trecătorii s-au îmbulzit să adune banii

Locuitorii din orașul Shantou, provincia chineză Guangdong, au avut parte în marți, pe 14 aprilie, dimineață de o scenă greu de ignorat: bancnote de 1.000 de dolari HK (hongkonghezi) atuncate de o femeie de la balconul unui apartament. Oamenii s-au repezit să adune banii împrăștiații pe trotuar.

Incidentul neobișnuit a avut loc în complexul rezidențial Hexin Xinghu City din districtul Longhu și este investyigat de poliția din Shantou, potrivit dimsumdaily.hk.

Înregistrările distribuite masiv pe Xiaohongshu și Facebook arată o femeie de vârstă mijlocie aruncând în mod repetat teancuri de bancnote de 1.000 și 500 de dolari HK, care au fost purtate de vânt pe alei și trotuare.

Martorii spun că suma ar fi depășit un milion de dolari HK, însă autoritățile nu au confirmat încă valoarea exactă. Pe rețelele sociale au apărut speculații potrivit cărora gestul ar fi fost provocat de o ceartă a femeii cu soțul ei.

Trecătorii s-au îmbulzit să adune bancnote

Un locatar a relatat că bancnotele „pluteau prin aer și cădeau atât în interiorul complexului, cât și pe marginea drumului”, iar oamenii „adunau cât puteau”.

Un comerciant din zonă a mărturisit că a ridicat câteva bancnote, crezând inițial că sunt false. „După ce le-am verificat, am realizat că sunt autentice”, a spus acesta, adăugând că femeia ar fi continuat să arunce bani timp de aproximativ 20 de minute, până la sosirea poliției.

Administrația complexului a confirmat incidentul, precizând că o parte dintre locatari au predat banii găsiți.

Nu se cunoaște însă motivul gestului și nici suma totală aruncată.

Poliția a anunțat că investighează cazul și a făcut apel la persoanele care au ridicat bancnote să le predea la secția de poliție sau la administrația complexului.