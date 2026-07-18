Zeci de locuințe evacuate la Haga în urma descoperirii unui laborator clandestin de droguri. Patru suspecţi au fost arestaţi

Autorităţile din Haga au evacuat, sâmbătă, din motive de siguranţă, locuitorii din zeci de locuinţe după descoperirea unui laborator clandestin de producere a drogurilor de sinteză într-un cartier rezidenţial, transmite France Presse.

Este a doua evacuare a aceloraşi locatari în decurs de 24 de ore. Vineri, aproximativ 150 de persoane au fost nevoite să-şi părăsească locuinţele pentru ca echipe specializate să poată ridica mai multe recipiente aflate în exteriorul imobilului, care conţineau între 500 şi 750 de litri de substanţe potenţial periculoase.

După ce au revenit acasă peste noapte, locuitorii au fost evacuaţi din nou sâmbătă, pentru ca autorităţile să poată demonta instalaţiile din interiorul laboratorului, scrie Agerpres.

"Nu este obişnuit să descoperim astfel de instalaţii într-un cartier rezidenţial", a declarat o purtătoare de cuvânt a poliţiei.

Primăria din Haga a avertizat că, în timpul operaţiunii de îndepărtare şi neutralizare a materiilor prime şi a substanţelor produse în laborator, există riscul eliberării unor compuşi periculoşi în atmosferă. Pentru informarea populaţiei a fost deschisă o linie telefonică specială, iar autorităţile estimează că locuitorii se vor putea întoarce în casele lor în cursul serii.

Ancheta a dus la arestarea altor trei persoane, după ce un prim suspect fusese reţinut vineri la faţa locului. Cei patru suspecţi sunt bărbaţi cu vârste cuprinse între 34 şi 71 de ani.

Potrivit cotidianului De Volkskrant, laboratorul ar fi fost folosit pentru producerea de pastile de ecstasy şi MDMA (3,4-metilendioximetamfetamină).