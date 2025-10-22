search
Miercuri, 22 Octombrie 2025
Atacuri reciproce între Rusia și Ucraina. Rachetele Moscovei asupra Kievului și o uzină chimică lovită cu rachete Storm Shadow

Război în Ucraina
Publicat:

Războiul din Ucraina continuă să escaladeze, după un nou val de atacuri lansate în cursul nopții atât de Rusia, cât și de forțele ucrainene. Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a anunțat că rachete rusești au lovit mai multe districte ale capitalei ucrainene, provocând incendii și distrugeri.

Dimensiunea atacului și ținta exactă nu au fost încă stabilite. FOTO: Facebook
Dimensiunea atacului și ținta exactă nu au fost încă stabilite. FOTO: Facebook

Potrivit oficialului ucrainean, Vitali Klitschko, atacurile au împrăștiat resturi de muniție și au spart geamuri în mai multe zone, iar numeroase autoturisme au fost avariate. Serviciile de urgență au intervenit rapid pentru a stinge incendiile și a înlătura resturile rămase în urma atacului aerian. Nu au fost raportate victime în orașul Kiev, a transmis Klitschko pe Telegram, relatează News.ro.

Totuși, în regiunea Kiev, guvernatorul Mykola Kashnyk a anunțat că o femeie în vârstă a fost rănită, iar o casă a luat foc în urma bombardamentului. Dimensiunea atacului și ținta exactă nu au fost încă stabilite. Moscova nu a comentat până în acest moment informațiile.

Atacul vine la doar o zi după ce bombardamentele rusești au ucis patru persoane în Ucraina și au lăsat sute de mii de oameni fără electricitate și apă.

Autoritățile de la Kiev susțin că Rusia încearcă să distrugă infrastructura energetică ucraineană înainte de venirea iernii.

Ucraina ripostează: uzină chimică rusă lovită cu rachete

Ca răspuns la atacurile rusești, Ucraina a lansat un atac cu rachete Storm Shadow asupra unei uzine chimice din regiunea Briansk, în Rusia. Ținta ar fi fost Centrala Chimică Bryansk, despre care Kievul spune că este „o facilitate strategică a industriei militare ruse”.

„A fost o lovitură de succes, care a pătruns sistemul de apărare antiaeriană al Rusiei”, au transmis Forțele Armate ale Ucrainei într-o declarație. Oficialii militari au adăugat că urmează evaluarea completă a pagubelor provocate.

Potrivit armatei ucrainene, fabrica atacată produce praf de pușcă, explozivi și componente de combustibil pentru rachete, utilizate de forțele ruse în luptele din Ucraina.

Tensiuni internaționale în creștere

Atacurile au avut loc în aceeași zi în care liderii europeni și premierul britanic Keir Starmer au promis intensificarea presiunii economice asupra Rusiei. O declarație comună semnată de liderii Marii Britanii, Germaniei, Franței, Italiei, Poloniei și Ucrainei subliniază că „Ucraina trebuie să fie în cea mai puternică poziție înainte, în timpul și după orice încetare a focului”.

Pe de altă parte, președintele american Donald Trump a declarat recent, după o întâlnire cu Volodimir Zelenski la Casa Albă, că nu este încă pregătit să livreze Ucrainei rachetele de croazieră Tomahawk. Negocierile de pace cu Rusia, care ar fi trebuit să aibă loc la Budapesta, au fost suspendate după ce Trump a calificat planul drept „o întâlnire irosită”.

Europa

