Miercuri, 22 Octombrie 2025
Adevărul
Rușii testează noi bombe ghidate cu rază lungă de acțiune în atacuri asupra zonelor civile

Război în Ucraina
Publicat:

Rusia a atacat în premieră un oraș din regiunea Harkov cu o nouă bombă ghidată cu o rază de 130 de kilometri, relatează presa ucraineană. Moscova ar putea testa astfel de arme asupra zonelor civile în timp ce mărește producția unor astfel de arme cu o putere mare de distrugere.

Noua bombă ghidată UMPB‑5R FOTO X
Noua bombă ghidată UMPB‑5R FOTO X

Forțele ruse au efectuat atacul asupra orașului Lozova din regiunea Harkov pe 18 octombrie, lovind un cartier rezidențial și avariind case și anexe potrivit biroului procurorului regional. Cinci persoane au fost rănite.

Potrivit anchetatorilor, bomba a fost lansată de pe teritoriul ocupat de Rusia.

Autoritățile au declarat că atacul a fost efectuat cu o nouă bombă aeriană ghidată, propulsată de rachete, UMPB-5R, capabilă să zboare aproximativ 130 de kilometri. Procurorii au anunțat că Rusia a folosit în premieră acest tip de bombă împotriva orașului Lozova. A fost deschisă o anchetă privind posibile crime de război.

Atacul are loc la doar două zile după ce autoritățile din Mikolaiv au raportat că forțele ruse au folosit bombe aeriene ghidate împotriva orașului pentru prima dată de la începutul invaziei la scară largă. Pe 16 octombrie, două astfel de bombe au lovit periferia orașului Mikolaiv, a declarat guvernatorul regional, Vitalii Kim.

În ultimele luni, atacurile asupra zonelor dens populate din regiunea Harkov s-au intensificat.

Pe 13 octombrie, Rusia a atacat Harkov cu bombe ghidate KAB, avariand un spital și rănind cel puțin șase persoane. În momentul atacului, peste 100 de pacienți se aflau în spital, a declarat Oleksi Doțenko, directorul departamentului chirurgical al unității, într-un comentariu pentru Suspilne Kharkiv.

Noua bombă ghidată UMPB-5R are o putere distructivă mai importantă, putând provoca răni grave civililor, fiind fabricată dintr-un metal mai gros decât versiunile anterioare.

UMPB -5 este o nouă muniție cu planare, lansată din avioane sau cu ajutorul sistemelor de lansare multiplă de rachete. Are o rază de lansare de circa 100 km și transportă un focos de peste 250 kg.

Bomba este construită pe tiparul muniției sovietice FAB-250, a explicat pentru Suspilne Vadym Kushnikov, analist militar la Militarnyi .

„În ceea ce privește raza de acțiune, în timp ce bombele FAB standard au atins în unele cazuri peste 60 km, acest sistem are un motor de rachetă suplimentar de mică putere care mărește raza efectivă de utilizare a armei”, a declarat Kushnikov.

În ultima săptămână, Rusia și-a intensificat atacurile combinate cu drone și rachete, dar și cu bombe cu planare, care au lovit orașe ucrainene, dar și pozițiile trupelor ucrainene.

Rusia accelerează producția în masă de bombe aeriene cu o rază de acțiune de până la 200 km

Potrivit lui Vadim Skibițki, șeful adjunct al Serviciului de Informații din cadrul Ministerului Apărării (DIU) inginerii ruși au îmbunătățit kiturile pentru convertirea bombelor neghidate în muniții ghidate de precizie (UMPK) care sunt montate pe bombe standard cu greutatea de 250, 500, 1.500 și 3.000 kg, mărindu-le substanțial raza de acțiune.

El a adăugat că Rusia a dezvoltat bombe aeriene cu noile în lunile septembrie și octombrie și le testează în prezent pe câmpul de luptă. Skibițki a precizat remarcat că bombele au atins 193 km într-un test recent.

Totodată, noile bombe au o rezistență mai mare la sistemele de război electronic

Fabricile rusești au început producția în masă a unor astfel de bombe, care poartă denumiri precum „Grom-1” și „Grom-2”.

Pe 20 octombrie, Forțele Aeriene ale Ucrainei au raportat că forțele ruse au lansat pentru prima dată cel puțin două bombe aeriene ghidate asupra regiunii Poltava din regiunea Harkov.

Acestea au căzut la 20-30 km de orașul Poltava și probabil au fost noi versiuni, precum UMPB-5R sau Grom-E1/E2, care au parcurs aproximativ 120 km.

Europa

