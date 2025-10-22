Rusia bombardează puternic linia frontului, punând presiune pe orașele din prima linie

Kremlinul și-a intensificat atacurile aeriene cu drone și bombe ghidate, mărind performanța de luptă înaintea sezonului de iarnă, vulnerabil, notează analiștii. Rușii continuă avansul lent, dar susținut pe câmpul de luptă, și, atâta timp cât înregistrează câștiguri, nu au nicio motivație de a opri ostilitățile pe liniile actuale ale frontului, așa cum a solicitat recent Donald Trump, înainte de noi negocieri de pace, relatează CNN.

Vineri, Rusia a lansat un număr record de 268 de bombe aeriene ghidate, potrivit armatei ucrainene, comparativ cu o medie zilnică de 170 până la 180 în ultimele săptămâni. Aceste bombe, care transportă o sarcină utilă de până la 1.500 de kilograme, vizează în mare parte forțele ucrainene și infrastructura din apropierea liniilor frontului.

În paralel, Rusia continuă bombardamentele nocturne cu drone și rachete asupra zonelor civile, vizând în special infrastructura energetică. Numai în luna septembrie rușii au lansate în medie peste 180 de drone pe noapte, de peste două ori mai multe decât la începutul anului.

Recent, oficialii ucraineni au admis faptul că aproximativ 20% până la 30% dintre aceste drone ocolesc apărarea aeriană.

Doar în ultima săptămână, Rusia a atacat cu 3.270 de drone, 1.370 de bombe aeriene ghidate și aproape 50 de rachete de diferite tipuri, a declarat duminică Volodimir Zelenski.

Metode îmbunătățite de atac

„Moscova a dezvoltat noi metode de utilizare a dronelor pentru a identifica și ucide soldați ucraineni și pentru a distruge activele ucrainene, transformând ceea ce a fost odată un punct slab într-un punct forte”, a scris, în Foreign Affairs, Dara Massicot, analist specializat în Rusia.

Totodată, „a construit rachete mai bune și a creat sisteme blindate mai robuste și mai capabile. Le oferă comandanților juniori mai multă libertate de planificare”, spune analista.

Presiuni pe mai multe porțiuni ale frontului

În regiunea nordică Harkov, rușii pun presiune pe apărarea orașulul Kupiansk, înaintând spre nordul și estul orașului, aflat sub atac de mai bine de un an.

War Gonzo, un cunoscut blogger rus, a anunțat sâmbătă pe Telegram că se duc lupte și în centrul orașului.

Aproximativ 80 de soldați rusești s-au infiltrat în Kupiansk, a admis armata ucraineană joi. Apărătorii ucraineni „fac tot ce le stau în putință pentru a-l curăța de invadatorii ruși și a împiedica acumularea de infanterie inamică”.

Această tactică rusească „ar putea duce la controlul orașului (dacă pot sosi întăriri și își pot consolida pozițiile)”, a scris bloggerul ucrainean Bohdan Miroșnikov, adăugând că situația este foarte complicată, dar că „ocuparea orașului este încă departe”.

Tot în regiunea Harkov, dar mai aproape de graniță, rușii au câștigat teren în apropierea orașului Vovceansk, inclusiv capturarea unui sat din apropiere.

Apoi, pe frontul din est, în regiunea Donețk, se dau în continuare lupte grele în jurul orașului Pokrovsk. În acest sens, sâmbătă, un blogger militar rus scria că trupele rusești avansează spre periferia de nord-vest a orașului.

De partea cealaltă, armata ucraineană susține că a recuperat aproximativ 180 de kilometri pătrați de teritoriu în zona Pokrovsk în ultimele două luni, în urma unor contraatacuri.

Oleksandr Sârski, șeful armatei ucrainene, a insistat vineri că rușii nu au „inițiativa strategică. Cu prețul unor pierderi uriașe, inamicul a făcut doar progrese minore în anumite secțiuni ale frontului”.

„Războinicii ucraineni au stopat campania ofensivă de primăvară-vară a inamicului”, a subliniat el.

Pe de altă parte, forțele ruse au obținut peste 300 de kilometri pătrați de teritoriu în ultimele patru săptămâni, aproximativ jumătate din ceea ce a confiscat în ultimele patru săptămâni, potrivit Centrului Belfer pentru Știință și Afaceri Internaționale de la Universitatea Harvard.

Costuri uriașe pentru Rusia

Aceste progrese vin cu costuri mari în materie de soldați pentru Rusia: Aproape 14.000 de soldați ruși au fost uciși sau răniți numai în zona Pokrovsk de la sfârșitul lunii august, potrivit comandamentului militar al Ucrainei. Cifrele nu pot fi verificate independent.

În fața acestor pierderi, ministerul rus al apărării face schimbări în modul în care recrutează personal suplimentar. În ultimele săptămâni, regiunile rusești au început să reducă bonusurile generoase la înrolare menite să atragă noi recruți.

Practica probabil numai dă rezultatele de altădată „ceea ce ar putea obliga Kremlinul să adopte o abordare alternativă”, potrivit analiștilor de Institutul pentru Studierea Războiului (ISW), care monitorizează evoluțiile de pe câmpul de luptă.

„Rusia ar putea începe să mobilizeze membri ai rezervei active a Rusiei în mod continuu pentru a-și susține operațiunile de luptă în Ucraina”, potrivit ISW.

Strategia Ucrainei e cu bătaie mai lungă, mizând pe atacuri cu rază lungă de acțiune asupra infrastructurii energetice rusești care alimentează capacitatea de a purta război. În acest sens, își dezvoltă propria producția de rachete de croazieră pentru a-și mări capacitatea ofensivă. În paralel, face lobby pe lângă aliați pentru a obține arme puternice precum rachetele Tomahawk.

De la începutul anului, ucrainenii au efectuat lovituri reușite împotriva a 45 de instalații din sectorul combustibililor și energiei din Rusia, potrivit lui Sîrski. Analiștii din industrie estimează că o cincime din capacitatea de rafinare a Rusiei a fost afectată de atacuri în adâncime.

„Ucraina nu poate distruge capacitatea de război a Rusiei, în timp ce Rusia pare incapabilă să învingă militar Ucraina”, se arată într-o analiză recentă a Russia Matters.