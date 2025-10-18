Ce se ascunde în spatele refuzului lui Trump de a furniza Ucrainei rachete Tomahawk. Veștile bune pentru Kiev

Vizita lui Volodimir Zelenski la Washington, vineri, nu i-a adus lucrul cel mai preț pentru care a venit, dar există totuși unele vești bune pentru Ucraina în urma acestei întrevederi, scrie analistul CNN Nick Paton Walsh.

Armele râvnite de Kiev rămân momentan un deziderat intangibil, chiar dacă relațiile dintre președintele SUA și omologul său ucrainean s-au îmbunătățit vizibil.

În același timp, după nouă luni de contorsionări diplomatice și dialog fără niciun rezultat, Trump a ales să-i ofere lui Vladimir Putin o nouă șansă, preferind diplomația în detrimentul unei potențiale escaladări militare în Ucraina.

Trump a exprimat o convingere reînnoită că pacea ce a scăpat până acum eforturilor de mediere este posibilă, în timp ce a manifestat o apreciere mai puternică pentru Zelenski, complimentându-l din nou pentru sacou. Dar în ciuda acestei încăpățânări a lui Trump de a crede în dorința de pace a lui Putin, există și unele vești bune pentru Ucraina, notează CNN.

Ultimele postări ale lui Trump în această chestiune, după întrevedere au fost: „Ar trebui să se oprească unde se află acum”. Cu alte cuvinte, președintele american propune o încetare a focului pe liniile actuale ale frontului.

Oferta nu este deloc una nefavorabilă pentru Kiev. Zelenski a insistat asupra aceleiași idei la conferința de după discuția cu Trump.

„Trebuie să ne oprim unde suntem. Este important să ne oprim unde ne aflăm și apoi să stăm de vorbă”, a declarat liderul ucrainean pentru CNN.

Considerată în ansamblu, nu a fost o zi tocmai nefavorabilă pentru Ucraina, ținând cont totuși de faptul că SUA au fost măcar dispuse să discute despre livrarea unor rachete puternice precum Tomahawk.

De altfel, Trump a anunțat că acesta este unul dintre obiectivele întrevederii.

„De aceea suntem aici”, a spus el. „Tomahawk sunt foarte periculoase... Ar putea însemna o escaladare - s-ar putea întâmpla o mulțime de lucruri rele”, a subliniat liderul american.

Posibilitatea, oricât de mică, ca Kievul să poată spera să primească astfel de arme - nu oarecare, ci chiar cele mai puternice din arsenalul SUA, cu care Ucraina să lovească pe teritoriul Rusiei - era de neimaginat în urmă cu doar câteva uni.

Dar trebuie remarcat și cum a dat-o la întors Trump, spulberând speranțele Kievului pe moment și îndepărtând amenințarea pentru Rusia: „Sperăm că vom putea încheia acest război fără să ne gândim la Tomahawk. Cred că suntem destul de aproape de asta.”

Deși în realitate un acord de pace poate fi o perspectivă îndepărtată în ceea ce privește războiul din Ucraina, președintele american introduce totuși ceva nou în ecuație: amenințarea cu o escaladare militară reală, în care SUA să permită transferul unor arme americane sofisticate care să fie folosite împotriva Rusiei. Aceasta nu este un factor de neglijat: în acest fel acordul de pace despre care Trump susține că Putin și-l dorește are o nouă greutate, mărind miza pentru Moscova.

Trump introduce un factor de amenințare în ecuația procesului de pace

Amenințarea este în egală măsură psihologică. Nu încape îndoială că Trump a ținut să sublinieze miza când i-a prezentat lui Putin posibilitatea improbabilă ca SUA să furnizeze „câteva mii de rachete” Kievului.

Natura sofisticată a acestor arme sunt un argument în plus că Trump le-a supralicitat în fața lui Putin.

Rachetele sunt în mod normal lansate de pe mare, astfel că, în cel mai bun caz, Ucraina ar trebui să aștepte luni de zile pentru a primi câteva zeci de unități pe care mai apoi să le adapteze pentru a le putea lansa de la sol.

Tomahawk sunt și foarte scumpe, la un preț de circa două milioane de dolari.

Ucraina nu le-ar folosi pentru raza lor de acțiune, cât pentru puterea lor, ceea ce ar introduce în ecuație acel risc de escaladare ce îl face să ezite pe Trump. Pentru că niște arme de o asemenea valoare ar fi folosite cu siguranță doar contra unor ținte corespunzătoare -infrastructuri militare sau chiar guvernamentale importante. Or, Trump probabil că nu ar autoriza oricum aceste atacuri.

În acest context, Trump și Zelenski par să fi convenit să păstreze ambiguitatea privind acest subiect. Astfel, președintele ucrainean a refuzat să ofere presei detalii despre conversația lor privată cu privire la rachetele Tomahawk, motivând că SUA nu își doresc escaladare. Întrebat însă dacă este optimist sau pesimist în privința furnizării acestor rachete, el a răspuns diplomat că este „realist”.

Pe de altă parte, Trump nu s-a mai sfiit să admită că e posibil ca Putin să încerce să-l manipuleze trăgând de timp.

„Am fost jucat toată viața de cei mai buni dintre ei și am ieșit foarte bine”, a subliniat Trump.

Pentru summitul de la Budapesta între Trump și Putin nu s-a stabilit încă o dată concretă și pare doar o nouă încercare a Kremlinului de a câștiga mai mult timp. Dar cel puțin Putin nu va mai avea în față un președinte american pregătit să-l creadă pur și simplu și care a înțeles între timp ce trebuie făcut pentru a atrage atenția Moscovei.

În concluzie, Trump a dovedit că ține cont măcar într-o anumită măsură cont de sfatul aliaților europeni: Putin reacționează doar la etalarea forței, scrie CNN.