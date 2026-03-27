Atac sângeros într-o școală din Italia: un elev și-a înjunghiat profesoara în gât și a transmis totul live pe rețelele sociale

Un incident extrem de grav a avut loc într-o școală din Italia, unde un elev de doar 13 ani a venit la cursuri înarmat cu un cuțit și și-a atacat profesoara de franceză, pe care o acuza că îl hărțuiește. Scenele violente au fost filmate și transmise în direct pe rețelele sociale, după ce copilul și-a atârnat un telefon mobil la gât, notează TGCOM24.

Imaginile surprind momentele de dinaintea atacului, când băiatul merge agitat pe holurile școlii, urcă scările și o întâlnește pe profesoară, care aștepta să intre la ore. Fără ezitare, acesta o atacă violent, lovind-o în zona gâtului, în fața mai multor elevi. Deși femeia s-a prăbușit la pământ, agresorul a continuat să o lovească.

Băiatul purta un tricou pe care era inscripționat cu roșu cuvântul „Vendetta” („Răzbunare”) și avea asupra sa, pe lângă cuțit, un pistol și un spray lacrimogen. După atac, a încercat să fugă, însă a fost imobilizat în fața școlii de un profesor, ajutat de doi îngrijitori.

Cu mai puțin de 24 de ore înainte, elevul publicase pe internet un mesaj în care anunța ce urma să facă și încerca să își justifice gestul, susținând că profesoara îl umilea în mod constant în fața colegilor. Deși mesajul era extrem de explicit, nimeni nu a intervenit pentru a preveni tragedia.

Profesoara, în vârstă de 57 de ani, a fost transportată de urgență la spital în stare gravă. Medicii au intervenit chirurgical și au reușit să îi salveze viața.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs atacul. Potrivit unor surse apropiate elevilor, adolescentul ar fi avut în trecut și alte comportamente violente și ar fi amenințat chiar că își va ucide tatăl. Părinții acestuia sunt divorțați, iar autoritățile analizează dacă mediul familial a contribuit la gestul extrem.