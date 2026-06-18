Pedepsele primite de părinţii băiatului care a ucis nouă elevi și un agent de pază într-o şcoală din Belgrad

Părinţii adolescentului care a comis atacul armat din 2023 într-o şcoală din Belgrad, în care au murit zece persoane, au fost condamnaţi la ani grei de închisoare în urma rejudecării procesului. Verdictul reaprinde dezbaterea despre responsabilitatea părintească şi accesul la arme în Serbia.



Tatăl băiatului, Vladimir Kecmanovic, a primit 14 ani şi 6 luni de închisoare, iar mama, Miljana Kecmanovic, 2 ani şi 11 luni, după ce Tribunalul Superior din Belgrad i‑a găsit, citată de Agerpres..

Sentinţa vine după rejudecarea cazului, dispusă de Curtea de Apel, care anulase verdictul iniţial din decembrie 2024 din cauza unor erori procedurale, arată postul public de televiziune RTS.

Instanţa a stabilit că părinţii nu au securizat corespunzător arma folosită în atac şi nu au evaluat riscul reprezentat de propriul copil.

Atacul care a șocat o țară întreagă

În mai 2023, băiatul, în vârstă de 13 ani la acel moment, a deschis focul în şcoala sa din centrul Belgradului, ucigând nouă elevi şi un agent de securitate şi rănind alte şase persoane. Arma era înregistrată pe numele tatălui.

Pentru că legislaţia sârbă stabileşte vârsta răspunderii penale la 14 ani, minorul nu a putut fi inculpat. El se află internat într-o instituţie psihiatrică şi a depus mărturie ca martor.

Argumentele acuzării şi apărării

Acuzarea a susţinut că părinţii au ignorat semnale de alarmă şi au lăsat arma accesibilă.

Apărarea a afirmat că pistolul era deţinut legal şi că responsabilitatea tragediei nu poate fi atribuită exclusiv familiei.

Dezbateri aprinse și proteste

Atacul a zguduit Serbia şi a declanşat proteste, discuţii despre controlul armelor şi critici privind lipsa de responsabilizare. Familiile victimelor au acuzat autorităţile că nimeni nu a fost tras la răspundere pentru tragedie, până la acest verdict.



