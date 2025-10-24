Video Atac cu drone ucrainene în regiunea Moscovei: cinci răniți, printre care un copil

Ucraina a lansat un atac cu drone asupra regiunii Moscova în noaptea de miercuri spre joi. O clădire rezidențială din Krasnogorsk a fost avariată, iar cinci persoane au fost rănite. Atacul vine după două nopți consecutive de bombardamente rusești asupra Kievului.

→ Imaginea 1/5: Ucraina a lansat un atac cu drone asupra regiunii Moscova FOTO: Telegram / @vorobiev_live

O dronă ucraineană a lovit o clădire de apartamente din orașul Krasnogorsk, situat în regiunea Moscovei, în jurul miezului nopții. Guvernatorul regiunii, Andrei Vorobiov, a declarat că dispozitivul a intrat direct într-un apartament aflat la etajul 14 al imobilului.

„Cinci persoane au fost rănite, printre care și un copil. Patru au fost transportate de urgență la spital, unde primesc îngrijiri medicale”, a precizat Vorobiov, pe canalul său de Telegram.

Autoritățile ruse au anunțat că echipele de intervenție au acționat imediat la fața locului pentru a evalua pagubele și a asigura zona.

Sursa video: Telegram / Tsaplienko

Ucraina lovește în adâncul teritoriului rus

Potrivit sursei citate, armata ucraineană desfășoară frecvent atacuri asupra infrastructurii militare din teritoriile ocupate și chiar în interiorul Rusiei. Scopul acestor acțiuni este de a limita capacitatea de luptă a Moscovei, care continuă războiul declanșat împotriva Ucrainei în 2022.

Într-o altă operațiune anunțată joi, Serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR) a confirmat că trei parașutiști ruși au fost uciși în orașul Stavropol, aflat în sudul Rusiei.

Misiunea s-a desfășurat miercuri, 22 octombrie, la un punct de control militar. Oficialii ucraineni nu au oferit detalii despre modul în care au fost eliminați militarii, menționând doar că a fost un „eveniment zgomotos”.

„Soldații și ofițerii acestei unități au participat activ la ostilități în Ucraina încă din 2014 și s-au «remarcat» prin numeroase crime de război în timpul invaziei la scară largă a Federației Ruse”, a transmis agenția HUR.

Explozii la o fabrică de muniție din Rusia

Tot pe 22 octombrie, explozii puternice au zguduit orașul Kopeisk, situat în zona centrală a Rusiei. Deflagrațiile au fost raportate în apropierea fabricii de muniție „Plastmass”, potrivit publicației independente Astra.

Sursa video: Telegram / Astra

Serviciile de urgență au intervenit la fața locului, în timp ce autoritățile încearcă să stabilească cauza incidentului. Fabrica produce muniție pentru armata rusă și se află pe lista sancțiunilor impuse de statele aliate Ucrainei.

Kopeisk este situat la peste 1.700 de kilometri de granița ruso-ucraineană, ceea ce face ca exploziile din zonă să ridice semne de întrebare privind securitatea instalațiilor militare aflate în interiorul Federației Ruse.