Vineri, 9 Ianuarie 2026
Adevărul
Trump laudă „leadershipul curajos" al lui Viktor Orban și îi urează succes în campania electorală

Publicat:

Președintele american Donald Trump i-a urat „mult succes” prim-ministrului ungar Viktor Orban, vechi aliat al său, în campania lui electorală, într-o scrisoare postată vineri pe pagina sa de Facebook.

Viktor Orban și Donald Trump FOTO Profimedia
Viktor Orban și Donald Trump FOTO Profimedia

Cei doi lideri au avut o întrevedere la Casa Albă pe 7 noiembrie, când Trump i-a acordat lui Viktor Orban o exceptare pe un an de la sancțiunile SUA asupra resurselor energetice ruse, prevenind astfel o creștere de preț care ar fi lovit puternic economia Ungariei, a declarat atunci Orban.

În scrisoarea sa, Donald Trump afirmă că „leadershipul curajos” al lui Viktor Orban este un exemplu pentru restul lumii. De asemenea, Trump mai spune că doreşte să continue "aprofundarea cooperării" cu Ungaria în domeniul apărării, energiei şi migraţiei ilegale, informează Agerpres.

"De asemenea, ai apărat întotdeauna cu fermitate principiile care fac din Ungaria un loc atât de extraordinar - credinţa, familia şi suveranitatea", a scris Trump în această scrisoare adresată premierului ungar şi având trecută data de 10 decembrie.

Naţionalistul Viktor Orban se confruntă cu ceea ce ar putea fi cea mai grea provocare din timpul celor 16 ani cât s-a aflat la putere, fiind ameninţat de o combinaţie între stagnarea economică a Ungariei, o creştere majoră a costului de trai şi un scandal de abuzuri într-un centru de corecţie pentru minori, toate acestea întărindu-l pe rivalul său din opoziţie, al cărui partid conduce în majoritatea sondajelor de opinie.

Alegerile legislative din Ungaria vor fi organizate probabil în aprilie, potrivit Reuters.

În noiembrie, cei doi lideri au discutat de asemenea asupra unor forme de asistenţă financiară, chiar dacă Donald Trump a dezminţit luna trecută afirmaţiile lui Orban conform cărora Washingtonul a convenit deja să extindă asistenţa financiară pentru Ungaria până la 20 de miliarde de dolari.

Orban a declarat lunea aceasta, într-o conferinţă de presă, că Ungaria nu a reuşit să îşi asigure tipul de susţinere financiară pe care l-a căutat iniţial din partea Washingtonului, dar că negocierile asupra unui posibil sprijin vor continua.

În scrisoare, Trump i-a mulţumit de asemenea lui Orban pentru o invitaţie de a veni într-o vizită în Ungaria şi a spus că echipa sa "va ţine legătura" asupra programului său.

Luni, Viktor Orban a mai spus că o vizită din partea unu politician american "de rang înalt" va avea loc probabil înainte de alegeri.

Ungaria va avea alegeri legislative în primăvara anului viitor şi partidul conservator Fidesz al lui Orban este ameninţat de noul partid Tisza, creat de Peter Magyar. Acesta din urmă a demisionat din partidul Fidesz la începutul anului trecut, după ce a divorţat de Judit Varga, fosta titulară a portofoliului Justiţiei şi o aliată a premierului.

Formaţiunea lui Magyar, care se descrie drept un partidul pro-european de centru-dreapta, s-a impus rapid ca principală formaţiune de opoziţie, iar la alegerile europarlamentare s-a clasat pe locul doi, după Fidesz, cu aproape 30% din voturi. Recente sondaje de opinie susţin că Tisza ar devansa Fidesz în intenţiile de vot şi că Orban riscă să piardă puterea după alegerile legislative.

SUA

