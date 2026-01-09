Trump plănuiește să construiască un etaj deasupra coloanelor Casei Albe în cadrul proiectului său pentru sala de bal

Președintele american Donald Trump plănuiește să construiască un etaj deasupra coloanelor Casei Albe, ca parte a proiectului său pentru o uriașă sală de bal în valoare de 400 de miliarde de dolari, a declarat joi Shalom Baranes, arhitectul responsabil de proiect, relatează AFP.

Adăugarea unui etaj deasupra coloanelor, situate în aripa vestică, ar crea un efect de „simetrie”, a dat asigurări acesta în faţa comisiei de amenajare a capitalei americane, condusă de un apropiat al preşedintelui american.

Planurile sălii de bal prevăd deja o colonadă cu două etaje ce ar leagă clădirea principală a Casei Albe de sala de bal şi cele 1.000 de locuri ale acesteia, în aripa opusă, unde Trump plănuiește să primească demnitari străini şi să organizeze evenimente importante.

Arhitectul a mai spus că noua sală de bal, pentru construcția cărei Trump a ordonat demolarea aripii estice, va avea aceeaşi înălţime ca restul clădirii, pentru a păstra proporţiile istorice.

Este pentru prima dată când sunt dezvăluite proiecte de modificare a aripii vestice a Casei Albe, potrivit news.ro.

Noul etaj s-ar afla deasupra celebrei colonnade albe, unde preşedinţii americani au fost fotografiaţi timp de decenii în timp ce se plimbau între reşedinţa principală şi Biroul Oval. De asemenea, s-ar situa deasupra sălii de presă, unde purtătorii de cuvânt ai Casei Albe se adresează mass-mediei.

Donald Trump a fost criticat pentru că a demolat întreaga aripă estică, care găzduia în mod tradiţional birourile primei-doamne, fără a consulta în prealabil organizaţiile tradiționale sau comisia de amenajare a capitalei SUA. Totodată, a dispus pavarea „Rose Garden”, o peluză înconjurată de trandafiri, situată lângă Biroul Oval, care a servit drept cadru pentru numeroase ceremonii şi anunţuri oficiale.

Republicanul l-a numit pe unul dintre consilierii săi, Will Scharf, la conducerea comisiei de amenajare a capitalei Washington. Costul construcției sălii de bal s-a dublat de când președintele american a anunţat proiectul, după dezvăluirea noilor planuri, în iulie. Inițial, Casa Albă a avansat cifra de 200 de milioane de dolari, însă preşedintele american a declarat în decembrie că aceasta s-ar putea ridica la 400 de milioane.