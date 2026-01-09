search
Vineri, 9 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Trump plănuiește să construiască un etaj deasupra coloanelor Casei Albe în cadrul proiectului său pentru sala de bal

0
0
Publicat:

Președintele american Donald Trump plănuiește să construiască un etaj deasupra coloanelor Casei Albe, ca parte a proiectului său pentru o uriașă sală de bal în valoare de 400 de miliarde de dolari, a declarat joi Shalom Baranes, arhitectul responsabil de proiect, relatează AFP.

FOTO Drew Angerer/Getty Images
FOTO Drew Angerer/Getty Images

Adăugarea unui etaj deasupra coloanelor, situate în aripa vestică, ar crea un efect de „simetrie”, a dat asigurări acesta în faţa comisiei de amenajare a capitalei americane, condusă de un apropiat al preşedintelui american.

Planurile sălii de bal prevăd deja o colonadă cu două etaje ce ar leagă clădirea principală a Casei Albe de sala de bal şi cele 1.000 de locuri ale acesteia, în aripa opusă, unde Trump plănuiește să primească demnitari străini şi să organizeze evenimente importante.

Arhitectul a mai spus că noua sală de bal, pentru construcția cărei Trump a ordonat demolarea aripii estice, va avea aceeaşi înălţime ca restul clădirii, pentru a păstra proporţiile istorice.

Este pentru prima dată când sunt dezvăluite proiecte de modificare a aripii vestice a Casei Albe, potrivit news.ro.

Noul etaj s-ar afla deasupra celebrei colonnade albe, unde preşedinţii americani au fost fotografiaţi timp de decenii în timp ce se plimbau între reşedinţa principală şi Biroul Oval. De asemenea, s-ar situa deasupra sălii de presă, unde purtătorii de cuvânt ai Casei Albe se adresează mass-mediei.

Donald Trump a fost criticat pentru că a demolat întreaga aripă estică, care găzduia în mod tradiţional birourile primei-doamne, fără a consulta în prealabil organizaţiile tradiționale sau comisia de amenajare a capitalei SUA. Totodată, a dispus pavarea „Rose Garden”, o peluză înconjurată de trandafiri, situată lângă Biroul Oval, care a servit drept cadru pentru numeroase ceremonii şi anunţuri oficiale.

Republicanul l-a numit pe unul dintre consilierii săi, Will Scharf, la conducerea comisiei de amenajare a capitalei Washington. Costul construcției sălii de bal s-a dublat de când președintele american a anunţat proiectul, după dezvăluirea noilor planuri, în iulie. Inițial, Casa Albă a avansat cifra de 200 de milioane de dolari, însă preşedintele american a declarat în decembrie că aceasta s-ar putea ridica la 400 de milioane.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un moment de cotitură pentru America: De ce uciderea femeii din Minneapolis de către un agent de imigrare ar putea avea urmări profunde
digi24.ro
image
Când scăpăm de ger. Meteorologii anunță cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan și Ilie Bolojan vor arunca România în HAOS? Lupta pentru șefia marilor parchete și a serviciilor de informații
gandul.ro
image
Usturoiul chinezesc cucerește Europa. 70% din importuri vin din China
mediafax.ro
image
Adrian Porumboiu, apel disperat pentru „salvarea” lui Nicolae Stanciu: „Cheia e la Șucu! Să gândească și cu inima de român și să-l aducă la Rapid!”
fanatik.ro
image
Un primar care a adunat 13,5 tone de aur din mită a fost condamnat la moarte, în China. Ce avere avea
libertatea.ro
image
Atentat în direct. Lidera opoziției a fost atacată cu o bombă chiar în timpul unui interviu
digi24.ro
image
„Noi suntem în Evul Mediu, iar voi vreți investiții în fotbal?”. Răspunsul oficial al TVR la oferta Antenei 1
gsp.ro
image
"Încă nu ne vine să credem!" A plătit mii de euro la hotelul Simonei Halep, iar acum a postat recenzia
digisport.ro
image
Profețiile lui Arsenie Boca despre 2026 - avertismente care neliniștesc România și misterul 'Zilei Marii Hotărâri'
stiripesurse.ro
image
Un bărbat s-a înscris la rând pentru benzină în urmă cu trei luni și acum e pe locul 5.052. Țara unde s-a ajuns la o asemenea criză
antena3.ro
image
Jumătate de ţară, sub nămeţi. Zeci de localități izolate, școli închise și oameni blocaţi cu maşina în nămeți
observatornews.ro
image
Matei a murit la doar 14 ani, în mașina condusă de mama lui. În ce stare sunt ceilalți 3 frați, care se aflau cu ei în mașină?
cancan.ro
image
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a surprins personalul: „Încă nu ne vine să credem!”
prosport.ro
image
Ce salariu are un brancardier în 2026: venitul lunar și sporurile prevăzute de lege
playtech.ro
image
Unde s-a produs, de fapt, ruptura dintre Nicu Ceaușescu și Elena. „A fost o dramă, pur și simplu”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Telenovela" s-a încheiat: Mirel Rădoi semnează!
digisport.ro
image
Armata Elveției îl contrazice pe Nicușor Dan: Avioanele F-18 nu au fost un gest de mulțumire pentru România / Update - Reacția președintelui
stiripesurse.ro
image
România s-a cutremurat din nou. Ce magnitudine a avut seismul și în ce zonă s-a produs
kanald.ro
image
Litera care este interzisă la numerele de înmatriculare în România, conform legii. Alte combinații nepermise în Codului Rutier nici dacă plătești numere personalizate
playtech.ro
image
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
wowbiz.ro
image
Bani în plus la salariu pentru români. De când se aplică mărirea, DOCUMENT BOMBĂ!
romaniatv.net
image
Anunț pentru peste 2 milioane de pensionari. Când vor intra, de fapt, banii de pensii pentru luna ianuarie
mediaflux.ro
image
„Noi suntem în Evul Mediu, iar voi vreți investiții în fotbal?”. Răspunsul oficial al TVR la oferta Antenei 1
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Horoscop săptămâna 9-15 ianuarie. Leii și Gemenii au destinul de partea lor, iar Capricornii scapă de o problemă gravă
click.ro
image
Rețeta delicioasă pregătită de călugării de pe Muntele Athos. Ce ingrediente folosesc pentru orezul cu varză
click.ro
image
Alina Laufer a fost la schi cu toată familia, inclusiv cu bebelușa Eden: „La 3,5 luni am urcat cu ea la cota 2000, la Sinaia”
click.ro
Prințul William și Kate Middleton foto Getty Images jpg
Se mărește familia Prințului William și a Prințesei Kate? Vestea care i-a luat pe toți prin surprindere
okmagazine.ro
Hilary Duff foto Profimedia jpg
Le-a declarat război mămicilor de la Hollywood cu confesiunile ei intime! „Cuuum?! Ce face ea în fața ușii??”
clickpentrufemei.ro
zeus greek king of the gods jpg
Copiii lui Zeus: cine au fost urmașii zeului cu un libido de neoprit
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
image
Horoscop săptămâna 9-15 ianuarie. Leii și Gemenii au destinul de partea lor, iar Capricornii scapă de o problemă gravă

OK! Magazine

image
După scandalul sexual, soția Prințului Carl Philip a dispărut subit. Coroana suedeză vrea să o apere cu orice preț

Click! Pentru femei

image
Le-a declarat război mămicilor de la Hollywood cu confesiunile ei intime! „Cum?! Ce face ea în fața ușii?”

Click! Sănătate

image
Ce vezi în imagine - câine sau pisici? Iată ce spune despre tine!