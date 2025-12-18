Video Avertismentul lui Zelenski după mesajul agresiv al lui Putin: „Rusia se pregătește să facă din anul viitor un an de război”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat miercuri că există semnale clare potrivit cărora Rusia se pregătește să continue războiul și anul viitor, reacționând la recentele declarații ale liderului de la Kremlin, Vladimir Putin.

În mesajul său de miercuri seară, Zelenski a făcut referire directă la afirmațiile președintelui rus, potrivit cărora Rusia „își va elibera teritoriile” prin mijloace militare dacă Ucraina și „stăpânii săi” renunță la negocieri. „Astăzi, am auzit încă un semnal de la Moscova că se pregătesc să facă din anul viitor un an de război”, a declarat liderul ucrainean.

Apel către aliați înaintea summitului de la Bruxelles

Zelenski, care urmează să participe joi la summitul liderilor europeni de la Bruxelles, le-a cerut aliaților Ucrainei să își consolideze sprijinul pentru Kiev și să transmită Moscovei că prelungirea conflictului este lipsită de sens. „Rezultatul acestor întâlniri – rezultatul pentru Europa – trebuie să fie de așa natură încât Rusia să simtă că dorința sa de a continua lupta anul viitor va fi inutilă, deoarece Ucraina va avea sprijin”, a subliniat președintele ucrainean.

Tot joi, Zelenski va încerca să îi convingă pe partenerii europeni să utilizeze activele rusești înghețate pentru sprijinirea Ucrainei. Demersul vine în contextul în care Washingtonul face presiuni asupra statelor UE să nu recurgă la un astfel de plan, a declarat pentru AFP un oficial ucrainean de rang înalt. „Administrația SUA presează țările europene să abandoneze ideea de a utiliza active rusești pentru a sprijini Ucraina”, a precizat sursa, adăugând că Zelenski „va merge la Bruxelles pentru a motiva țările europene să adopte această decizie”.

Ce a declarat Vladimir Putin

Miercuri, Vladimir Putin și-a exprimat încrederea că obiectivele așa-numitei „operațiuni militare speciale” din Ucraina „vor fi atinse”. Liderul de la Kremlin a afirmat că Rusia „își va elibera teritoriile” prin mijloace militare dacă Kievul și „stăpânii săi” renunță la negocieri, potrivit Reuters.

Putin susține că forțele ruse au preluat inițiativa strategică de-a lungul întregii linii a frontului din Ucraina și a promis extinderea așa-numitei zone tampon de securitate a Moscovei. În același discurs, el i-a insultat pe aliații europeni ai Ucrainei, numindu-i „purceluși europeni”, și a afirmat că aceștia sperau să profite de un eventual colaps al Rusiei pentru a-și lua „revanșa” pentru pierderi din trecut.

„Ei au crezut că vor distruge și destructura Rusia în puțin timp. Iar purcelușii europeni s-au alăturat imediat acțiunii administrației americane anterioare (a președintelui Joe Biden – n.red.), cu speranța de a profita de pe urma colapsului țării noastre, de a recupera ceea ce au pierdut în perioade istorice anterioare și de a-și lua revanșa”, a declarat Vladimir Putin în cadrul unei reuniuni a comandamentului armatei ruse.