Atac cibernetic în Danemarca: Hackeri proruşi vizează site-uri guvernamentale și o companie de apărare

Un atac cibernetic revendicat de hackeri proruşi a vizat joi mai multe site-uri guvernamentale din Danemarca, precum și platforma unei companii din industria apărării, a anunțat Agenția daneză pentru Securitate Civilă.

Potrivit agenției, „mai multe companii și site-uri web daneze se confruntă în prezent cu pene și perturbări de funcționare din cauza unor atacuri DDoS”. În comunicat se precizează că autoritățile urmăresc „îndeaproape situația”, colaborând strâns cu serviciile de informații militare, informează AFP, potrivit Agerpres.

Grupul de hackeri proruşi NoName057 a anunțat pe rețelele sociale că a vizat site-uri ale unor instituții daneze, printre care Ministerul Transporturilor și platforma dedicată demersurilor administrative borger.dk, precum și site-ul companiei de apărare Terma, care a confirmat perturbările.

Reacția companiei Terma

Directorul de comunicare al Terma, Tobias Brun-Falkencrone, a declarat pentru AFP: „Știm că un grup de hackeri ruși a afirmat că va perturba site-ul nostru, precum și cele ale mai multor autorități daneze, însă este prea devreme pentru a spune că ei sunt responsabili. Suntem bine pregătiți pentru a gestiona acest tip de atac cibernetic și am reacționat rapid. Nu a existat nicio încălcare de securitate și niciun fel de date nu au fost pierdute”.

Miercuri, același grup de hackeri a revendicat un atac asupra site-urilor mai multor municipalități daneze. Incidentul survine cu mai puțin de o săptămână înainte de alegerile locale din Danemarca, țară care se numără printre cei mai mari susținători ai Ucrainei.