Video Atac asupra Kievului. Cel puțin șase persoane, inclusiv copii, au fost rănite

Un atac rusesc cu drone asupra capitalei Ucrainei în noaptea de vineri spre sâmbătă a făcut cel puțin șase răniți, inclusiv un adolescent, și a provocat pagube materiale importante, au anunțat autoritățile.

Explozii puternice au fost auzite mai întâi în jurul miezului nopţii de către jurnaliştii AFP în centrul Kievului, iar primarul oraşului, Vitali Kliciko, le-a atribuit Moscovei, scrie Agerpres.

„Șase persoane au fost rănite în capitală în urma unui atac inamic. Trei dintre ele, inclusiv un copil de 13 ani, au fost spitalizate”, a scris primarul pe contul său de Telegram, conform unui bilanț preliminar care continuă să crească.

Cel puțin două clădiri rezidenţiale, dintre care una cu 25 de etaje, o casă şi mai multe maşini au fost, de asemenea, avariate în grade diferite în cel puțin trei cartiere ale oraşului, au precizat Kliciko şi şeful administraţiei militare a Kievului, Timur Tkacenko.

"Drone inamice sunt deasupra oraşului, iar apărarea aeriană răspunde", a asigurat oficialul pe contul său de Telegram.

"Aceasta este pur şi simplu o încercare a ruşilor de a teroriza populaţia civilă", a denunţat Tkacenko