Așteptările românilor de la Acordul UE - India: „De acum, orice vest-european va concura cu indienii”

Acordul istoric încheiat între Uniunea Europeană și India deschide noi perspective comerciale pentru cele două mari puteri economice, însă nu este lipsit de controverse. A stârnit dezbateri aprinse, iar unii români, dar și indieni, îl privesc cu scepticism.

Acordul de Liber Schimb (FTA) India – Uniunea Europeană, anunțat în 27 ianuarie, la Summitul de la New Delhi, a fost prezentat ca un tratat comercial istoric, cu beneficii importante pentru europeni și India.

Două mari puteri economice, mai apropiate

Țara cu aproape 1,5 miliarde de locuitori, condusă de prim-ministrul Narendra Modi, va obține un acces mai bun pe piețele europene, volumul schimburilor comerciale dintre cele două mari puteri economice va crește, iar companiile din UE vor intra mai ușor pe piața indiană.

„Acordul UE–India va aduce beneficii imediate companiilor și cetățenilor europeni. India reprezintă deja peste 180 de miliarde de euro în comerțul anual cu bunuri și servicii cu UE, sprijinind aproape 800.000 de locuri de muncă în Europa. Prin acest acord, tarifele vor fi eliminate sau reduse pentru 90 la sută din schimburile comerciale. Se preconizează că, în timp, exportatorii europeni vor economisi până la 4 miliarde de euro pe an din taxe, iar exporturile UE vor crește de peste două ori”, arăta președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Acordul este încheiat într-un context geopolitic tensionat, în care atât India, cât și UE se confruntă cu presiuni economice din partea Statelor Unite.

„Este un acord istoric. Va facilita accesul fermierilor și micilor întreprinderi indiene pe piețele europene, va stimula producția, serviciile și parteneriatele inovatoare”, a declarat Narendra Modi.

Acesta este considerat unul dintre cele mai cuprinzătoare tratate comerciale negociate vreodată de ambele părți. El prevede reduceri importante, în etape, ale taxelor de import, vizând comerțul cu bunuri și favorizând, printre altele, importul de mașini europene, unde tarifele vor scădea de la aproximativ 110 la sută la circa 10%, cu plafoane pentru anumite categorii. Procedurile vamale vor fi simplificate, iar reglementările vor viza un comerț mai rapid și mai ieftin.

Pentru India, acordul aduce acces mai bun la piața Uniunii Europene, cu peste 450 de milioane de locuitori, dar și facilități pentru exporturi și atragerea de investiții străine în producție, tehnologie și energie curată, precum și diversificarea piețelor.

Sectoarele sensibile, în special agricultura și produsele lactate, rămân în mare parte protejate sau excluse de prevederile tratatului, iar liberalizarea schimburilor comerciale se va face gradual, pentru a proteja industriile interne. Oficialii indieni au reiterat că sectoarele agricol şi lactat nu vor fi deschise, invocând necesitatea protejării milioanelor de fermieri de subzistenţă. UE insistă, în schimb, pentru reduceri semnificative de tarife la automobile, dispozitive medicale, vinuri, băuturi spirtoase şi carne, precum şi pentru reguli mai stricte privind proprietatea intelectuală.

Presa internațională arată că negocierile au durat aproape 20 de ani, fiind accelerate recent și încheiate la începutul lui 2026. După etapa procedurală din ianuarie, urmează verificarea juridică, iar intrarea în vigoare a tratatului comercial este estimată pentru sfârșitul lui 2026 sau începutul lui 2027, după ratificare.

Cum văd românii noul acord

Prezentat ca un acord istoric care va îmbunătăți radical schimburile comerciale dintre Uniunea Europeană și India, având un impact economic important, tratatul a stârnit interesul multor români. Unii îl privesc cu optimism, în timp ce alții oferă argumente pentru a fi mai puțini încrezători în beneficiile sale. Unele vizează importul de forță de muncă ieftină, dar și faptul că multe companii europene ar putea fi tentate să își mute producția în India, pentru a-și reduce costurile și a-și maximiza profiturile.

Un român crede că acordul comercial va ajuta în primul rând corporațiile.

„Toate corporațiile o să își mute fabricile în India, unde sunt salarii foarte mici și reglementări aproape zero, și o să trimită produsele aici fără taxe. Iar cei care au fabrici pe aici o să importe mână de lucru ieftină din India. Măcar de ar scădea prețurile la produse, dar știm cu toții că o să crească doar profitul companiilor”, comentează acesta, pe platforma Reddit.

Altcineva crede că în România vor veni să muncească tot mai mulți indieni, în toate domeniile, de la necalificați la calificați, iar în același timp unele companii își vor externaliza producția industrială în India.

„Elitele economice europene au căutat strict să rezolve problema costurilor și a inflexibilității forței de muncă europene și au rezolvat-o. De acum înainte, orice vest-european va concura cu indieni care vor lucra orice job pe salariul minim”, afirmă acesta.

Alți români sunt însă mai sceptici cu privire la mutarea unor fabrici în India, pe care o consideră riscantă pentru astfel de investiții. Unii români cred că acordul va avea ca efect creșterea sentimentului anti-imigrație.

„Noi avem dependențe la nivel tehnologic. Stând să facem comerț cu India, nu o să le depășim”, crede altcineva.

Un alt român este de părere că, prin faptul că vor putea fi atrași indieni ușor în Europa în domenii strategice, în principal în IT, ar putea ajuta la dezvoltarea industriei IT în Europa.

„Problema este că vrem să vină indienii buni, nu cei a căror principală calitate este că sunt ieftini. Dar cei buni nu știu cât ar fi atrași de Europa: salariile în India pentru IT-iști sunt egale cu cele din România, poate chiar puțin mai mari”, afirmă altcineva.

„În comerț, toată lumea are de câștigat”

Acordul a stârnit dezbateri și în rândul indienilor. Unii afirmă că UE și India au priorități diferite pe care vor să le valorifice prin acest acord.

„UE vrea taxe de import mai mici pentru mașini, vin, produse lactate și bunuri manufacturate de gamă înaltă. India vrea circulație mai ușoară pentru profesioniști, acces mai bun pentru serviciile IT și mai puține bariere pentru industria farmaceutică și tehnologică. Asta nu e o neînțelegere minoră. Este chiar miezul acordului. Dacă India reduce tarifele prea repede, micii producători și IMM-urile vor avea de suferit. Să concurezi cu produse europene subvenționate nu e deloc ușor”, afirmă un indian.

Altcineva crede că dacă micii producători și firmele mici vor trebui să se adapteze noilor reguli ale comerțului.

„Protecționismul nu construiește industrie; el construiește monopoluri și sugrumă opțiunile consumatorilor, favorizând produse inferioare și o creștere economică stagnantă. Este un motiv pentru care economiștii sunt, în linii mari, de acord cu liberul schimb, indiferent de starea industriilor locale”, afirmă el.

Chiar dacă câteva IMM-uri vor fi închise, companiile europene vor deschide birouri în India pentru a-și vinde produsele și vor aduce produse de mai bună calitate, adaugă un alt indian.

„În plus, orice om de afaceri poate importa sau exporta produse către/din UE și își poate câștiga existența. În cele din urmă, acest acord nu va intra în vigoare până când Parlamentul European nu îl va vota. Asta va dura aproximativ un an, deci toată lumea știe că există timp pentru ajustare și pentru construirea unor noi lanțuri de aprovizionare”, adaugă acesta.

În comerț, toată lumea are de câștigat, pentru că nimeni nu poate produce totul, afirmă altcineva.

„Prin comerț, toată lumea are acces la tot. Europa va primi, de asemenea, mașini mini din India, cu costuri de aproximativ 6.000 euro. În UE este imposibil să produci mașini cu cost atât de redus”, adaugă acesta.

Un alt indian recunoaște că, dacă India ar reuși în sfârșit să ofere produse și servicii de calitate constantă, că ar exista un beneficiu uriaș pentru foarte multe afaceri.