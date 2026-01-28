Premierul Indiei, mesaj surpriză în limba română după semnarea acordului comercial cu UE: „Pentru un viitor prosper”

Premierul Indiei, Narendra Modi, a transmis miercuri un mesaj neașteptat în limba română, cu ocazia finalizării Acordului de liber schimb dintre India și Uniunea Europeană.

„Semnarea acestui acord marchează un pas important în relațiile noastre. Mulțumesc tuturor liderilor europeni care, de-a lungul anilor, au demonstrat spirit constructiv și angajament pentru realizarea acestui obiectiv. Acordul va întări legăturile economice, va crea noi oportunități pentru cetățenii noștri și va consolida parteneriatul India-Europa pentru un viitor prosper”, a scris Narendra Modi pe rețeaua X.

Negocierile dintre India și UE pentru acest acord de liber schimb au durat ani întregi și urmăresc reducerea barierelor tarifare, facilitarea investițiilor și creșterea schimburilor economice.

Marți, 27 ianuarie, Uniunea Europeană și India au finalizat negocierile pentru acest acord comercial ambițios, descris de Comisia Europeană drept cel mai amplu de acest tip semnat vreodată de una dintre părți.

Documentul urmărește consolidarea legăturilor economice și politice dintre a doua și a patra economie mondială, într-un context marcat de tensiuni geopolitice și provocări economice globale, subliniind angajamentul comun pentru comerțul deschis și bazat pe reguli.