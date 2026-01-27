„Mama tuturor acordurilor”. India și UE creează o piață de două miliarde de oameni

India și Uniunea Europeană au anunțat încheierea unui acord comercial de amploare, după aproape două decenii de negocieri intermitente, într-un moment în care ambele părți caută să-și consolideze relațiile economice pe fondul tensiunilor cu Statele Unite, relatează BBC.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a descris acordul drept „mama tuturor acordurilor”, într-o postare pe platforma X, după întâlnirea cu premierul indian Narendra Modi la New Delhi. La rândul său, Modi a calificat pactul drept „istoric”.

Acordul va permite liberalizarea comerțului cu bunuri între cele 27 de state membre ale UE și cea mai populată țară din lume. Împreună, cele două economii reprezintă aproape 25% din produsul intern brut global și o piață de aproximativ două miliarde de oameni.

Se estimează că pactul va reduce semnificativ tarifele vamale și va extinde accesul pe piețele ambelor părți. Comisia Europeană a precizat că taxele pentru majoritatea exporturilor de produse chimice, utilaje, echipamente electrice, precum și aeronave și nave spațiale vor fi eliminate treptat. Tarifele pentru automobile, care ajung în prezent până la 110%, vor fi reduse la 10% în cadrul unei cote anuale de 250.000 de vehicule.

Sectoarele agricole sensibile, precum lactatele și zahărul, au fost excluse

Acordul este de așteptat să reducă costurile produselor europene care intră pe piața indiană, inclusiv automobile, utilaje și produse agroalimentare. Sectoarele agricole sensibile, precum lactatele și zahărul, au fost excluse.

Bruxellesul afirmă că înțelegerea va stimula investițiile, va îmbunătăți accesul la piețele europene și va consolida integrarea lanțurilor de aprovizionare.

„Este un acord istoric”, a declarat Narendra Modi. „Va facilita accesul fermierilor și micilor întreprinderi indiene pe piețele europene, va stimula producția, serviciile și parteneriatele inovatoare.”

Acordul este încheiat într-un context geopolitic tensionat, în care atât India, cât și UE se confruntă cu presiuni economice din partea Statelor Unite. New Delhi este afectat de tarife de până la 50% impuse anul trecut de administrația președintelui Donald Trump, în timp ce relațiile comerciale dintre Washington și Bruxelles rămân fragile.

„O zonă de liber schimb de două miliarde de oameni”

Mesajul politic a fost subliniat de liderii europeni. Ursula von der Leyen a afirmat că acordul creează „o zonă de liber schimb de două miliarde de oameni”, în timp ce președintele Consiliului European, António Costa, a declarat că acesta transmite un semnal clar în favoarea comerțului liber, într-o perioadă de creștere a protecționismului global.

Cei doi lideri europeni s-au aflat la New Delhi în acest weekend și au fost invitații de onoare la festivitățile Zilei Republicii Indiei. Semnarea oficială a acordului este așteptată mai târziu în acest an, după aprobarea de către Parlamentul European și Consiliul UE.

În paralel cu acordul comercial, India și Uniunea Europeană au avansat în discuțiile separate privind cooperarea în domeniul securității, apărării și acțiunilor climatice. Potrivit agenției Reuters, negocierile vizează inclusiv securitatea maritimă, amenințările cibernetice și consolidarea dialogului în domeniul apărării.

Uniunea Europeană este cel mai mare partener comercial al Indiei în sectorul bunurilor, comerțul bilateral atingând 136 de miliarde de dolari în anul fiscal 2024–2025, aproape dublu față de nivelul de acum zece ani.

Negocierile pentru acest acord au început în 2007, dar au fost suspendate în 2013 din cauza divergențelor legate de accesul pe piață, produsele agricole și tarifele legate de emisiile de carbon. Discuțiile au fost reluate în 2022.

Acordul se înscrie într-un val mai larg de înțelegeri comerciale. Recent, UE a semnat un pact cu blocul sud-american Mercosur, după 25 de ani de negocieri, iar India a încheiat acorduri cu Regatul Unit, Noua Zeelandă și Oman.

Analiștii spun că reducerea tarifelor cu UE ar putea ajuta India să compenseze parțial impactul tarifelor americane, în special în sectoarele cu forță de muncă intensivă, oferind totodată un avantaj de preț imediat produselor europene pe piața indiană.