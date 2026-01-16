India și UE se apropie de un acord comercial major. Piața indiană s-ar deschide pentru produse europene

India anticipează că negocierile pentru un acord comercial mult aşteptat cu UE ar putea fi finalizate chiar în această lună, a declarat joi, 15 ianuarie, secretarul indian pentru comerţ, Rajesh Agrawal.

Discuțiile dintre India și UE sunt văzute ca o șansă de a întări relațiile economice și de a reduce dependența de China și Rusia, UE fiind cel mai mare partener comercial al Indiei, cu un schimb bilateral de aproximativ 120 de miliarde de euro în 2024, potrivit News.ro.

Agrawal a spus că cele două părţi sunt „foarte aproape” de un acord şi analizează posibilitatea ca negocierile să fie încheiate înainte de reuniunea liderilor de la New Delhi din această lună.

În schimb, discuţiile privind un acord comercial cu Statele Unite continuă fără un calendar clar, după ce negocierile s-au prăbuşit anul trecut din cauza unor probleme de comunicare între cele două guverne.

Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, şi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, sunt aşteptaţi în India în perioada 25–27 ianuarie, urmând să coprezideze summitul India–UE pe 27 ianuarie, potrivit ministerului indian de externe.

Comisia Europeană, care negociază în numele celor 27 de state membre, şi-a exprimat la rândul său un optimism prudent.

Principalele blocaje în negocierile UE-India sunt sectoarele auto și siderurgic: UE cere reducerea masivă a taxelor pentru automobilele europene, iar India se teme de impactul mecanismului european pentru emisiile de carbon asupra exporturilor sale de oțel.

Dacă va fi semnat, acordul ar deschide piața indiană de 1,4 miliarde de consumatori pentru produsele europene și ar putea remodela fluxurile comerciale globale.

Negocierile au fost relansate în 2022 și accelerate după discuțiile dintre Ursula von der Leyen și Narendra Modi, în contextul tarifelor impuse de Donald Trump.

Uniunea Europeană a încheiat recent acorduri comerciale cu Mexic şi Indonezia şi a intensificat negocierile cu India, în timp ce New Delhi a ajuns deja la înţelegeri cu Marea Britanie, Oman şi Noua Zeelandă. Unele state membre UE privesc acordul cu India ca fiind binevenit, chiar dacă mai puţin ambiţios decât alte acorduri de liber schimb ale blocului, în ceea ce priveşte amploarea şi reducerile tarifare.

În domeniul agriculturii, anumite produse sensibile au fost excluse de la negocieri. Oficialii indieni au reiterat că sectoarele agricol şi lactat nu vor fi deschise, invocând necesitatea protejării milioanelor de fermieri de subzistenţă.

UE insistă, în schimb, pentru reduceri semnificative de tarife la automobile, dispozitive medicale, vinuri, băuturi spirtoase şi carne, precum şi pentru reguli mai stricte privind proprietatea intelectuală.

Dincolo de comerţul cu bunuri, acordul ar urma să extindă schimburile de servicii, investiţiile şi cooperarea în domenii precum comerţul digital, tehnologiile verzi şi proprietatea intelectuală, stimulând totodată investiţiile europene în producţia, energia regenerabilă şi infrastructura din India.