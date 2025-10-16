Ascensiunea lui Geert Wilders. Cum a devenit un partid fără membri principala forță politică a Țărilor de Jos și ce înseamnă asta

Geert Wilders conduce cel mai mare partid din Olanda — dar o face în stilul său caracteristic: singur. Partidul Libertății (PVV), fondat în 2006, a fost încă de la început conceput ca o formațiune dominată de un singur om. În mod formal, are doi membri: Geert Wilders și o fundație controlată de... Geert Wilders, scrie politico.com.

De-a lungul ultimelor două decenii, Wilders a devenit o figură centrală a scenei politice olandeze, promovând o agendă marcată de opoziția față de imigrație, islam și establishmentul politic tradițional. În ciuda structurii neobișnuite — fără congres, fără membri, fără mecanisme interne de deliberare — Partidul Libertății este, conform sondajelor recente, din nou în fruntea preferințelor electorale.

Popularitatea lui Wilders vine într-un context politic tot mai volatil. Alegerile parlamentare din 2023 au adus PVV pe primul loc, cu 37 de mandate — cel mai bun scor din istoria partidului. Deși Wilders nu a preluat direct funcția de prim-ministru, partidul său a obținut nouă portofolii în guvernul condus de fostul șef al serviciilor de informații, Dick Schoof. Totuși, coaliția s-a prăbușit la mai puțin de un an de la formare.

„Politică de fortăreață”

Partidul Libertății funcționează diferit de orice altă formațiune politică din Europa Occidentală. Nu organizează conferințe, nu are o organizație de tineret și nu permite accesul noilor membri. Deputații și europarlamentarii săi sunt aleși direct de Wilders, iar disciplina de partid este strictă.

Foști membri și colaboratori descriu atmosfera din partid ca fiind una de control absolut, în care dezacordul sau exprimarea opiniilor personale sunt penalizate. „Sistemul nu este violent, dar dacă faci o greșeală — un simplu retweet greșit — vei simți consecințele”, a declarat un fost parlamentar PVV pentru BBC, sub protecția anonimatului.

Chiar și parlamentarii care îndrăznesc să propună mai multă transparență sau democrație internă sunt marginalizați. Hero Brinkman, fost deputat PVV, susține că a fost exclus din conducerea partidului după ce a cerut mai multă implicare a membrilor în luarea deciziilor. „Mi-au spus clar: aici nu este loc pentru idei proprii”, a declarat el.

O prezență protejată, un discurs neînfrânat

Wilders trăiește de ani de zile sub protecție strictă din partea poliției, în urma amenințărilor cu moartea pe care le-a primit pentru pozițiile sale față de islam. Locuiește într-un loc secret, circulă în vehicule blindate și lucrează dintr-o aripă securizată a parlamentului.

Această izolare a contribuit la conturarea unei imagini de outsider și la consolidarea unui discurs bazat pe confruntare. Recent, în timpul campaniei pentru alegerile anticipate din octombrie 2025, Wilders a cerut închiderea granițelor, trimiterea armatei pentru patrulare și expulzarea refugiaților sirieni. A susținut că actualul sistem de azil duce la „decăderea Olandei”.

Coaliția guvernamentală s-a destrămat imediat după ce Wilders a anunțat acest plan. Premierul Schoof a criticat mișcarea drept „iresponsabilă”, în timp ce alți parteneri de coaliție au vorbit despre un „act de sinucidere politică”.

Un partid fără structură, dar cu ambiții mari

Deși strategia unui „partid fără membri” a evitat disputele interne, aceasta a avut și dezavantaje. PVV a pierdut milioane de euro în fonduri publice și contribuții, fiind dependent de donații private. În trecut, finanțarea a venit din partea unor organizații conservatoare americane.

Lipsa unei baze solide a dus și la dificultăți în completarea posturilor-cheie. În prezent, site-ul partidului listează locuri vacante pentru funcții precum șef de cabinet și consilier politic. În plus, au existat controverse legate de unii membri, inclusiv acuzații de comportament nepotrivit sau legături cu puteri străine.

Olandezii cehmați la urme pe 29 octombrie

Alegerile anticipate din 29 octombrie 2025 vor fi un nou test pentru Wilders și partidul său. Deși este puțin probabil să fie invitat din nou la guvernare, el rămâne o figură politică centrală. Dacă va fi exclus, este de așteptat să critice dur sistemul și să susțină că vocea alegătorilor săi este ignorată.

Pe plan internațional, Wilders și-a consolidat relațiile cu lideri precum Viktor Orbán și Donald Trump. Într-un discurs recent la o conferință internațională de dreapta, el a declarat: „Noi, patrioții, deținem viitorul pentru că suntem ancorați în trecut”.

Pe lista PVV pentru alegerile din octombrie, Wilders apare, previzibil, pe primul loc. Una dintre cele mai vechi colaboratoare ale sale, Fleur Agema, nu va mai candida. Ea a fost înlocuită de Sebastiaan Stöteler, liderul delegației PVV în Parlamentul European.

Indiferent de rezultat, este clar că influența lui Wilders asupra politicii olandeze nu va dispărea prea curând.