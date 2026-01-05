search
Armata Moldovei renunță la Kalașnikov-urile sovietice pentru armamentul occidental

0
0
Publicat:

Puștile Kalașnikov, simbol al armamentului sovietic utilizat de decenii de Armata Națională a Republicii Moldova, încep să fie înlocuite cu armament occidental. Totul face parte dintr-un proces de modernizare care vizează îmbunătățirea capacității tehnice și asigurarea accesului la logistică, muniție și piese de schimb moderne. 

Puștile Kalașnikov vor fi înlocuite FOTO: arhivă
Puștile Kalașnikov vor fi înlocuite FOTO: arhivă

Armata Națională a Republicii Moldova a început tranziția de la armamentul de tip sovietic, inclusiv puștile Kalașnikov, către echipamente și muniție utilizate în statele occidentale, a declarat ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, într-un interviu acordat televiziunii publice. 

Oficialul a precizat că procesul de modernizare a forțelor armate este sprijinit prin fonduri europene care depășesc 100 de milioane de euro, dar și prin investiții interne fără precedent.

„Obiectivul de interoperabilitate este o parte componentă a modernizării Armatei Naționale. Vom trece definitiv la armamentul folosit în Occident, la calibrul NATO, care ne oferă acces la baze logistice, muniție și piese de schimb. Procesul este gradual: patru-cinci unități au renunțat deja la Kalașnikov, printre care Regimentul de Stat Major și Academia Militară”, a explicat Nosatîi, potrivit ZdG.  

Pentru a crește securitatea teritorială, autoritățile de la Chișinău au accelerat achizițiile de tehnică de monitorizare performantă.

„Următorul radar va fi livrat la începutul anului viitor și ne propunem să fie operațional până la sfârșitul primului semestru. Acesta va putea detecta obiecte de dimensiuni mai mici, precum dronele”, a adăugat ministrul.

Bugetul destinat apărării a crescut în ultimii doi ani, însă rămâne modest, jumătate din sumă fiind alocată întreținerii forțelor armate și plății salariilor.

Prioritățile Armatei Naționale rămân modernizarea infrastructurii și a echipamentelor existente, precum și desfășurarea exercițiilor de instruire.

loading Se încarcă comentariile...
