Ce este „Statul Masculin”, armata online a misoginiei, care semnează amenințările cu bombă din Europa

Mișcarea extremistă rusă „Statul Masculin”, cunoscută pentru ideologia misogină și campaniile sale de intimidare, revine în atenție după ce numele ei a apărut în legătură cu o serie de amenințări cu bombă în Europa.

Vladislav Pozdniakov neagă că are avea vreo legătură cu mesajele de ameninţare. Foto: X

Europa se confruntă cu un val de amenințări cu bombă care a perturbat traficul aerian și a provocat evacuarea a sute de instituții de învățământ. Deși autorii acestor mesaje nu au fost identificați, e-mailurile prin care o entitate anonimă își revendică responsabilitatea sunt semnate „Luptătorii Statului Masculin”, nume care trimite la o grupare extremistă din Rusia, cunoscută pentru misoginie, rasism și atitudini ostile față de comunitatea LGBT+.

Cele mai recente incidente au avut loc miercuri, 11 noiembrie, în Italia. Cel puțin 300 de școli și licee au fost închise, iar elevii, profesorii și ceilalți angajați au fost evacuați, după ce directorii instituțiilor au primit mesaje prin e-mail în care se anunța că în clădiri ar fi fost amplasate bombe. Expeditorul, care s-a prezentat drept „Mikhail Andropov, liderul Vilayat-ului din Misoginistan”, a amenințat și cu un atentat împotriva premierului italian Giorgia Meloni.

Incidentele din Italia vin după ce, pe 6 noiembrie, mai multe curse aeriene din Europa au fost vizate de amenințări cu bombă. Acestea au urmat altor alerte false, înregistrate pe 3 și 5 noiembrie, care au perturbat traficul aerian de pe continent.

Deocamdată, nu se știe cine se află în spatele acestei serii de amenințări. Semnătura din e-mailuri pare să facă trimitere la o grupare obscură din Rusia, cunoscută sub numele de „Statul Masculin” (Male State) sau „Legiunea Masculină” (Male Legion). Totuși, nu există dovezi care să confirme implicarea organizației în aceste incidente, notează rferl.org.

Gruparea nu pare să fi desfășurat o activitate semnificativă în ultimii ani, iar reprezentanții săi au negat orice legătură cu amenințările. Presa internaţională a relatat că un canal de Telegram asociat mișcării, respectiv fondatorul acesteia, Vladislav Pozdniakov, susțin că organizația nu mai există și că nu au nicio implicare în caz.

Ce este „Statul Masculin”

„Organizația”, o comunitate online care promovează misoginismul extrem şi alte idei radicale, a fost fondată în 2016 de Vladislav Pozdniakov, un fost student la medicină pasionat de culturism, care a părăsit Rusia doi ani mai târziu, după ce a primit o condamnare cu suspendare pentru incitare la ură împotriva femeilor, şi a fost interzisă în Rusia în 2021.

Gruparea a atras atenția publică prin campaniile de hărțuire îndreptate împotriva femeilor, dar și prin atacurile la adresa feministelor și a activiștilor pentru drepturile persoanelor LGBT+.

Membrii grupării au hărțuit și femei care aveau relații cu bărbați de culoare. De asemenea, organizația ar fi participat la o campanie de intimidare a unui lanț de restaurante japoneze, după ce acesta a folosit într-o reclamă imaginea unui bărbat de culoare.

Cine este Vladislav Pozdniakov, liderul mişcării

Vladislav Pozdniakov a înființat „Statul Masculin” în 2016, pe rețeaua de socializare rusă VKontakte. Potrivit lui Dmitri Popov, fostul număr doi al organizației, la început membrii urmăreau în principal să obțină notorietate și venituri din publicitate. Au descoperit însă că puteau atrage atenția și câștiga bani prin postări în care expuneau femei.

Astfel, fotografii, înregistrări video și date personale de contact ale unor femei erau distribuite fără acordul acestora pe platformele grupării. Unele deveneau ținta unor campanii de hărțuire și amenințări, fie pentru că intraseră în conflict cu un membru al organizației, fie pentru că publicaseră ceva ce nemulțumea gruparea.

Limbajul folosit de membri era asemănător celui din așa-numita „manosphere”, un univers online în care sunt promovate idei antifeministe și concepții radicale despre masculinitate. În discuțiile lor apăreau frecvent noțiunile de bărbați „alfa”, „beta” și „omega”, inspirate din teorii despre ierarhiile din lumea animală, infirmate de mult timp de cercetarea științifică.

Deși misoginia a rămas în centrul ideologiei sale, gruparea a ajuns să promoveze ceea ce numea „patriarhat național”. Sub acest slogan, membrii săi au atacat ceea ce considerau a fi degradarea societății ruse, pe care o puneau pe seama feministelor, activiștilor LGBT+ și persoanelor provenite din Asia Centrală și Caucaz.

Până în 2017, grupări locale ale „Statului Masculin” începuseră să apară în mai multe orașe din Rusia. Una dintre ele a fost înființată la Habarovsk, în Extremul Orient rus, unde organizația a fost infiltrată de un informator al Serviciului Federal de Securitate (FSB). În decembrie 2017, patru membri ai acestei celule au fost arestați și ulterior condamnați pentru infracțiuni legate de extremism.

Cum a scăpat de condamnare

Deși numele lui Vladislav Pozdniakov v a apărut în repetate rânduri în anchetă, iar unele relatări din presă susțineau că acesta coordona activitatea grupării, el nu a fost audiat sau interogat oficial.

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În timpul Campionatului Mondial de Fotbal din 2018, organizat în Rusia, Pozdniakov a publicat fotografii și înregistrări video cu femei care, în opinia sa și a susținătorilor săi, se făceau de rușine pentru că manifestau simpatie față de bărbații străini veniți în țară pentru a urmări meciurile. Femeile respective au fost ulterior hărțuite și amenințate atât online, cât și în viața reală.

În septembrie 2018, Vladislav Pozdniakov a fost acuzat de incitare la ură împotriva femeilor și a primit o condamnare de doi ani cu suspendare. Hotărârea a fost anulată în 2019, după ce legea în baza căreia fusese condamnat a fost parțial dezincriminată. Fondatorul grupării susține că a părăsit Rusia la scurt timp după aceea.

În iulie 2020, gruparea, care avea aproximativ 160.000 de membri, a fost interzisă pe VKontakte pentru incitare la violență. Ulterior, și-a mutat activitatea pe Telegram, unde a continuat să se extindă printr-o rețea de canale asociate organizației și lui Pozdniakov.

În 2021, aşa cum aminteam, o instanță rusă a interzis oficial gruparea, iar postările mai vechi de pe canalul său de Telegram au fost șterse. Jurnaliștii de la Bellingcat au reușit însă să le arhiveze înainte, inclusiv pe cele dintr-un grup privat de discuții, astfel încât acestea să fie păstrate.

Şi-a înscenat moartea

În prezent nu se ştie unde se află Vladislav Pozdniakov, după ce a părăsit Rusia. Canalul său de Telegram, care are aproximativ 5.400 de abonați, este în continuare activ și promovează războiul Rusiei împotriva Ucrainei, dar proprietarul său nu a publicat nimic cu privire la e-mailurile asociate amenințărilor la adresa curselor aeriene.

Pe 6 noiembrie, de exemplu, au fost publicate mesaje despre decizia unei instanțe regionale din Rusia de a interzice un videoclip pornografic în care apăreau femei musulmane, despre alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite și despre majorările salariale acordate militarilor ruși.

Vladislav Pozdniakov a revenit în atenția presei în octombrie anul trecut, după ce și-a înscenat propria moarte în Indonezia. Pe internet a apărut inclusiv o fotografie pixelată în care un bărbat cu o înfățișare asemănătoare cu a sa era întins la pământ, cu cămașa acoperită de sânge. Două zile mai târziu, Pozdniakov a reapărut și a recunoscut că totul fusese o înscenare menită să atragă atenția.

Faptul că autoritățile ruse nu par să fi întreprins acțiuni împotriva lui, deși au urmărit în mod agresiv alți opozanți plecați în exil, a alimentat speculațiile privind posibile legături cu FSB. Aceste suspiciuni au fost încurajate și de unele declarații ale lui Vladislav Pozdniakov. De asemenea, activiști ruși pentru drepturile omului au sugerat că acesta ar fi început să colaboreze cu serviciul de securitate după arestarea sa.

Amenințările, posibilă formă de „agresiune hibridă”

Deși susține că nu mai are nicio legătură cu „Statul Masculin”, Vladislav Pozdniakov este considerat în continuare de mulți drept liderul mișcării. Presa rusă a relatat că s-ar fi aflat în Polonia sau Germania, iar în august 2021 au apărut informații potrivit cărora ar fi fost în nordul Ciprului.

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Oficialii europeni nu au indicat direct cine s-ar afla în spatele amenințărilor cu bombă, dar au sugerat că incidentele ar putea fi coordonate. Ministrul spaniol de Externe, José Manuel Albares, a declarat că „cea mai rezonabilă presupunere” este că Europa se confruntă cu o tentativă de agresiune hibridă și cu o formă de război psihologic.

Amenințările apar într-un context în care oficialii occidentali avertizează tot mai des asupra unei campanii clandestine desfășurate de Rusia în Europa, care ar include incursiuni cu drone, acte de sabotaj și tentative de asasinat în țările membre NATO.

În aceeași săptămână au fost raportate și atacuri cibernetice asupra instalațiilor frigorifice ale supermarketurilor din mai multe țări europene. David Cattler, fost secretar general adjunct al NATO pentru informații și securitate, a atras atenția că aceste incidente și amenințările la adresa curselor aeriene s-ar putea dovedi, în cele din urmă, fără legătură nici cu Rusia, nici între ele.

Deşi „Statul Masculin” a fost interzis, ideologia a supravieţuit

„Statul Masculin” nu este un fenomen izolat. La începutul anului 2021, o organizație similară, activă în Macedonia de Nord și Serbia, a fost desființată după ce numeroase femei au fost hărțuite și abuzate în urma distribuirii fără consimțământ a fotografiilor și informațiilor lor personale.

În martie 2021, a fost desființată și o altă grupare de pe Telegram, cu aproximativ 36.000 de membri din fostul spațiu iugoslav, ai cărei participanți distribuiau imagini explicite cu femei și fete minore.

Chiar dacă organizația lui Pozdniakov a fost interzisă, ideile promovate de aceasta continuă să circule. Aleksandr Verhovski, reprezentant al centrului rus de analiză SOVA, a explicat că interzicerea unei astfel de mișcări este dificilă în condițiile în care nu există neapărat o organizație formală, cu sediu sau cont bancar, care să poată fi închisă.

„Probabil că «Statul Masculin» va dispărea treptat. Dar aceste idei sunt populare și există instrumente eficiente, deja testate, pentru răspândirea lor. Nu ai nevoie de prea multe lucruri pentru a crea un canal pe Telegram. Oricine poate face asta. Nu este nevoie ca în spatele lui să se afle Pozdniakov”, a avertizat Verhovski.