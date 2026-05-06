Ambasada Rusiei în Germania reacționează după interzicerea simbolurilor sovietice la ceremoniile de 8 și 9 Mai de la Berlin și cere recunoașterea crimelor naziste drept „genocid”

Ambasada Rusiei la Berlin acuză autoritățile germane de „absurditate” și „cinism” după ce capitala germană a decis să interzică afișarea simbolurilor legate de URSS și Rusia în timpul comemorărilor din 8 și 9 Mai, dedicate sfârșitului celui de‑al Doilea Război Mondial, potrivit AFP.

Reacția vine după un ordin al Poliției din Berlin, emis pe 22 aprilie, care interzice purtarea uniformelor, arborarea steagurilor sau intonarea cântecelor militare asociate Rusiei ori fostei Uniuni Sovietice în mai multe zone ale orașului, potrivit aceleiași agenții, citate de News.ro.

Măsura vizează în special memorialele sovietice din Treptow, Tiergarten și Pădurea Schönholz.

Poliția a justificat restricțiile prin riscul ridicat de tensiuni între grupuri cu poziții politice opuse, în contextul războiului din Ucraina și al numărului mare de refugiați ucraineni aflați în Berlin.

Ambasada Rusiei cere recunoașterea oficială a crimelor naziste „drept un genocid comis împotriva popoarelor Uniunii Sovietice”

Ambasada Rusiei susține că interdicțiile îi împiedică pe urmașii soldaților sovietici și pe vizitatori să marcheze „în mod demn” victoria asupra nazismului.

Potrivit unei declarații transmise AFP, misiunea diplomatică solicită ridicarea restricțiilor și recunoașterea oficială a crimelor naziste „drept un genocid comis împotriva popoarelor Uniunii Sovietice”.

Germania este unul dintre principalii susținători ai Ucrainei, iar serviciile sale de securitate au semnalat în ultimii ani o creștere a tentativelor de spionaj și sabotaj care au fost atribuite Rusiei.

Poliția germană spune că a aplicat măsuri similare la comemorările din ultimii ani, de la începutul invaziei ruse în Ucraina, pentru a preveni incidentele.

Rusia sărbătorește pe 9 mai ceea ce numește „Ziua Victoriei”. Sărbătoarea marchează capitulării Germaniei naziste în 1945 (și sfârșitul celui de‑al Doilea Război Mondial în Europa).

Amintim că o repetiție secretă la Moscova pentru Parada Victoriei din acest an s-a încheiat cu o retragere în masă a soldaților, după ce exercițiul a fost brusc perturbat de alerte de atac aerian și de mobilizarea rapidă către adăposturi.