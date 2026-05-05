Măsuri dure de securitate la Moscova înainte de parada de Ziua Victoriei: Aeroporturi închise și internet mobil restricționat

Autoritățile ruse au impus măsuri stricte de securitate la Moscova, în contextul pregătirilor pentru parada de Ziua Victoriei și temeri privind atacuri ucrainene cu drone după ce Rusia și Ucraina au declarat propriile armistiții unilaterale, relatează The Guardian.

Marți, mai multe aeroporturi din capitală au fost închise, iar accesul la internetul mobil a fost restricționat temporar pentru o mare parte a populației, pe fondul temerilor legate de posibile atacuri cu drone ucrainene.

Evenimentul din 9 mai, care marchează victoria Uniunii Sovietice asupra Germaniei naziste în cel de-al Doilea Război Mondial. Potrivit autorităților, parada a fost redusă ca amploare și, pentru prima dată în aproape două decenii, nu va include tehnică militară grea. Decizia reflectă îngrijorările crescânde privind capacitatea Ucrainei de a lansa atacuri la mare distanță, inclusiv asupra capitalei ruse.

Aceste temeri au fost amplificate recent după un incident în care o dronă a lovit un bloc de locuințe aflat la doar câțiva kilometri de Kremlin, expunând vulnerabilități în sistemele de apărare aeriană ale Moscovei.

Într-un gest interpretat de analiști drept un efort de a preveni incidente de securitate în timpul paradei, Rusia a anunțat un armistițiu unilateral pentru perioada 8-9 mai. Totodată, autoritățile de la Moscova au avertizat că orice încălcare ar putea atrage „lovituri masive cu rachete” asupra capitalei ucrainene Kiev.

Propunerea a fost respinsă de Ucraina, președintele Volodimir Zelenski răspunzând cu propriul armistițiu, pe motiv că Rusia nu-și dorește decât protejarea paradei de eventuale atacuri. Acesta a anunțat astfel o încetare a focului separată începând cu 6 mai, dat fiind că Rusia nu e serioasă în privința dorinței de armistițiu și este motivată doar de temerea ca „drone să bâzâie deasupra Pieței Roșii”.

Măsuri drastice de securitate înainte de paradă

Cu câteva zile înainte de paradă, securitatea în capitala rusă a fost întărită vizibil. Au fost instalate puncte de control în mai multe zone, iar pe turnurile Kremlinului au fost desfășurați lunetiști și echipe înarmate cu mitraliere. În dimineața zilei de marți, locuitorii Moscovei s-au trezit fără semnal la telefoanele mobile, dar întreruperea serviciilor i-a afectat în special pe lucrători. Șoferii de taxi nu au putut primi curse, iar curierii au fost nevoiți să apeleze la conexiuni Wi-Fi din locuințele clienților pentru a finaliza livrările. La ora prânzului, accesul la datele mobile a fost restabilit în mare măsură.

Totodată, toate cele patru aeroporturi majore din Moscova și-au suspendat operațiunile temporar, invocând motive de securitate nespecificate. Astfel de măsuri, deși justificate oficial prin faptul că sunt absolut necesare pentru a proteja capitala de potențiale atacuri, au suscitat nemulțumiri în rândul populației - într-o asemenea măsură încât a afectat în ultimele săptămâni chiar și nivelul de popularitate pentru președintele rus Vladimir Putin.

Potrivit unor informații din surse de intelligence europene, citat de iStories, securitatea din jurul liderului rus a fost, de asemenea, consolidată semnificativ. FSB, responsabil cu protecția oficialilor de rang înalt, a luat măsuri suplimentare de securitate, consolidând paza lui Putin, despre care se spune că ar petrece mai mult timp în buncăre subterane, unde coordonează îndeaproape efortul de război. Potrivit raportului serviciilor de informații menționat, s-a dispus inclusiv limitarea deplasărilor personalului apropiat al președintelui - bucătari, bodyguarzi - fotografi - care au primit interdicție de a călători cu transportul public pentru a nu fi urmăriți de potențiali asasini care îl țintesc pe președintele rus.