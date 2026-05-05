search
Marți, 5 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Măsuri dure de securitate la Moscova înainte de parada de Ziua Victoriei: Aeroporturi închise și internet mobil restricționat

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Autoritățile ruse au impus măsuri stricte de securitate la Moscova, în contextul pregătirilor pentru parada de Ziua Victoriei și temeri privind atacuri ucrainene cu drone după ce Rusia și Ucraina au declarat propriile armistiții unilaterale, relatează The Guardian.

Rusia pregătește parada din 9 mai de la Moscova FOTO EPA-EFE
Rusia pregătește parada din 9 mai de la Moscova FOTO EPA-EFE

Marți, mai multe aeroporturi din capitală au fost închise, iar accesul la internetul mobil a fost restricționat temporar pentru o mare parte a populației, pe fondul temerilor legate de posibile atacuri cu drone ucrainene.

Evenimentul din 9 mai, care marchează victoria Uniunii Sovietice asupra Germaniei naziste în cel de-al Doilea Război Mondial. Potrivit autorităților, parada a fost redusă ca amploare și, pentru prima dată în aproape două decenii, nu va include tehnică militară grea. Decizia reflectă îngrijorările crescânde privind capacitatea Ucrainei de a lansa atacuri la mare distanță, inclusiv asupra capitalei ruse.

Aceste temeri au fost amplificate recent după un incident în care o dronă a lovit un bloc de locuințe aflat la doar câțiva kilometri de Kremlin, expunând vulnerabilități în sistemele de apărare aeriană ale Moscovei.

Într-un gest interpretat de analiști drept un efort de a preveni incidente de securitate în timpul paradei, Rusia a anunțat un armistițiu unilateral pentru perioada 8-9 mai. Totodată, autoritățile de la Moscova au avertizat că orice încălcare ar putea atrage „lovituri masive cu rachete” asupra capitalei ucrainene Kiev.

Propunerea a fost respinsă de Ucraina, președintele Volodimir Zelenski răspunzând cu propriul armistițiu, pe motiv că Rusia nu-și dorește decât protejarea paradei de eventuale atacuri. Acesta a anunțat astfel o încetare a focului separată începând cu 6 mai, dat fiind că Rusia nu e serioasă în privința dorinței de armistițiu și este motivată doar de temerea ca „drone să bâzâie deasupra Pieței Roșii”.

Măsuri drastice de securitate înainte de paradă

Cu câteva zile înainte de paradă, securitatea în capitala rusă a fost întărită vizibil. Au fost instalate puncte de control în mai multe zone, iar pe turnurile Kremlinului au fost desfășurați lunetiști și echipe înarmate cu mitraliere. În dimineața zilei de marți, locuitorii Moscovei s-au trezit fără semnal la telefoanele mobile, dar întreruperea serviciilor i-a afectat în special pe lucrători. Șoferii de taxi nu au putut primi curse, iar curierii au fost nevoiți să apeleze la conexiuni Wi-Fi din locuințele clienților pentru a finaliza livrările. La ora prânzului, accesul la datele mobile a fost restabilit în mare măsură.

foto epa-efe
foto epa-efe

Totodată, toate cele patru aeroporturi majore din Moscova și-au suspendat operațiunile temporar, invocând motive de securitate nespecificate. Astfel de măsuri, deși justificate oficial prin faptul că sunt absolut necesare pentru a proteja capitala de potențiale atacuri, au suscitat nemulțumiri în rândul populației - într-o asemenea măsură încât a afectat în ultimele săptămâni chiar și nivelul de popularitate pentru președintele rus Vladimir Putin.

Potrivit unor informații din surse de intelligence europene, citat de iStories, securitatea din jurul liderului rus a fost, de asemenea, consolidată semnificativ. FSB, responsabil cu protecția oficialilor de rang înalt, a luat măsuri suplimentare de securitate, consolidând paza lui Putin, despre care se spune că ar petrece mai mult timp în buncăre subterane, unde coordonează îndeaproape efortul de război. Potrivit raportului serviciilor de informații menționat, s-a dispus inclusiv limitarea deplasărilor personalului apropiat al președintelui - bucătari, bodyguarzi - fotografi - care au primit interdicție de a călători cu transportul public pentru a nu fi urmăriți de potențiali asasini care îl țintesc pe președintele rus.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Pentru prima dată de la începutul războiului, Ucraina a trimis Flamingo la peste 2.000 de kilometri de linia frontului în Rusia
digi24.ro
image
Ilie Bolojan anunță că PNL merge în opoziție: Vom construi un pol de modernizare. Fără privilegii, fără sinecuri
stirileprotv.ro
image
După o ședință de 4 ore, PNL anunță că intră în Opoziție. Bolojan nu a răspuns la întrebări
gandul.ro
image
Iran înăsprește controlul în Strâmtoarea Ormuz. Navele comerciale, obligate să se coordoneze cu armata
mediafax.ro
image
Georgina Rodriguez, strălucitoare la Met Gala 2026. Cum a făcut furori iubita lui Cristiano Ronaldo
fanatik.ro
image
Uitați de petrol, stocurile sunt suficiente, dar aceste produse sunt pe terminate și ne vor afecta grav viața, avertizează specialiștii
libertatea.ro
image
Nicușor Dan, primele declarații după demiterea Guvernului Bolojan
digi24.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
"Telenovela" Kylian Mbappe - Real Madrid s-a terminat
digisport.ro
image
Marius Tucă, mesaj dur înaintea votului din Parlament: 'Ar trebui să fie primul pas de întoarcere la democrație. Democrație care s-ar face cel mai bine prin alegeri anticipate'
stiripesurse.ro
image
Ultima decizie luată de Bolojan în Guvern, înainte de moţiune: primă de 1.500 de lei pentru profesori. Cum trebuie cheltuiţi banii
antena3.ro
image
De ce nu vor PSD şi AUR ca toţi românii să ajungă milionari investind pe Bursă, aşa cum a făcut Petrişor Peiu, prim-vicepreşedintele AUR?
zf.ro
image
Trei scenarii după ce PSD şi AUR au dat jos Guvernul Bolojan: De la guvern minoritar, la alianţe surpriză
observatornews.ro
image
Fiul milionarului din Constanța, prins sub influența drogurilor la volan! Cum a încercat să-i înduplece pe judecători
cancan.ro
image
Efectul căderii guvernului: Indexarea pensiilor nu se dă nici în 2027. Pensionarii mai pierd 400 lei la pensie
newsweek.ro
image
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
prosport.ro
image
Ce salarii oferă magazinele JYSK pentru asistent în vânzări, în 2026. Se lucrează 35 de ore pe săptămână și se dau și bonusuri
playtech.ro
image
Răsturnare de situație! Anunț oficial despre jucătorul dat ca și plecat de la FCSB: ”Astea-s cuvintele lui Gigi”
fanatik.ro
image
Un tânăr a schimbat ora la care bea cafeaua, iar rezultatul l-a surprins: "Este o senzație uimitoare când văd efectul asupra corpului meu"
ziare.com
image
Caz neverosimil în Europa! Și-au dat antrenorul afară a cincea oară, după 0-1 cu ultimul loc
digisport.ro
image
EXCLUSIV | ”Planul Bolojan” agită scena politică: liderii USR se tem că le-ar putea lua partidul după ce va fi debarcat de PNL
stiripesurse.ro
fără imagine
LIVE TEXT Ilie Bolojan, demis. Moțiunea de cenzură PSD–AUR l-a trimis acasă după 10 luni – VIDEO
cotidianul.ro
image
DECIZIA lui Nicușor Dan după demiterea guvernului Ilie Bolojan. E BREAKING NEWS
romaniatv.net
image
Doliu în politică! A murit un fost consilier prezidențial și ambasador
mediaflux.ro
image
Coincidență superbă cu Il Luce! Cine a fost primul om pe care Cristi Chivu l-a luat în brațe după fluierul final
gsp.ro
image
Soția lui Sorin Grindeanu a dezvăluit ce relație are cu adevărat cu liderul PSD. Iată ce afaceri învârte Mihaela Grindeanu și ce salariu neașteptat câștigă
actualitate.net
image
Femeia care l-a umilit public pe fiul preferat al dictatorului Nicolae Ceaușescu. L-a tratat ca pe ultimul om după un episod care a rămas în istorie
actualitate.net
image
Noutăți despre Dan Petrescu: care e starea de sănătate a „Bursucului”
click.ro
image
De ce nu poate Oana Lis să meargă la înmormântarea bunicii care a crescut-o: „Mă doare, dar asta este”
click.ro
image
Monica Bîrlădeanu, de nerecunoscut! Cum arată după ce a renunțat la părul lung
click.ro
Alicia Vikander în rolul Reginei Caroline Mathilde a Danemarcei și Norvegiei și Mads Mikkelsen în rolul lui Johann Friedrich Struensee în filmul Magnolia profimedia 0124529711 jpg
Regina adulteră care s-a cuplat cu medicul regelui! Pasiunea mocnea între ei, iar amantlâcul a devenit bombă politică
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
M Fal24 Soldiers von Richthofen 1 2000x1039 jpg
Manfred Von Richthofen, povestea celui mai faimos pilot de vânătoare din Primul Război Mondial
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce fel de mamă este Maria Marinescu? Cunoscutul designer a venit împreună cu băieții ei la Premiile Gopo
image
Noutăți despre Dan Petrescu: care e starea de sănătate a „Bursucului”

OK! Magazine

image
Show grotesc la MET Gala. Katy Perry, Heidi Klum și Kylie Jenner, în fruntea vedetelor cu cele mai șocante ținute

Click! Pentru femei

image
Portalul 5:5 e deschis! Ziua care promite schimbări radicale și decizii de destin

Click! Sănătate

image
Aceste meserii sunt factori de risc pentru cancerul ovarian