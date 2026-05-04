Putin declară armistițiu pe 8 și 9 mai: Moscova avertizează Kievul cu „ripostă masivă” în cazul încălcării

Rusia a anunțat luni, 4 mai, instituirea unui armistițiu unilateral de două zile în războiul cu Ucraina, cu ocazia Zilei Victoriei. Totodată, Kievul a avertizat cu un „atac masiv cu rachete” în cazul încălcării încetării focului.

Ministerul Apărării de la Moscova a anunțat instituirea unui armistițiu unilateral în conflictul cu Ucraina, valabil în zilele de 8 și 9 mai 2026, cu ocazia marcării Zilei Victoriei în cel de-al Doilea Război Mondial.

Potrivit comunicatului transmis pe aplicația de mesagerie MAX, susținută de statul rus, decizia aparține președintelui Vladimir Putin, comandantul suprem al forțelor armate ale Federației Ruse. Moscova susține că încetarea temporară a ostilităților are legătură cu ceremoniile dedicate victoriei asupra Germaniei naziste, inclusiv parada militară organizată în Piața Roșie.

„Un armistițiu va fi declarat pe 8-9 mai 2026. Ne așteptăm ca partea ucraineană să urmeze exemplul”, a transmis Ministerul Apărării de la Moscova, scrie dialog.

În același mesaj, Moscova a lansat și un avertisment dur la adresa Kievului, susținând că orice tentativă de perturbare a festivităților ar putea atrage represalii militare.

„Dacă regimul de la Kiev încearcă să perturbe celebrarea Zilei Victoriei, forțele armate ruse vor răspunde cu un atac masiv cu rachete asupra centrului Kievului”, se arată în comunicatul ministerului.

Anterior, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că dronele ucrainene ar putea viza parada de 9 Mai de la Moscova, unul dintre cele importante evenimente organizate anual de Kremlin, potrivit Kyiv Post și Nexta.

„Rusia a anunțat o paradă pe 9 mai, dar nu va exista tehnică militară la această paradă”, a spus Zelenski.