Ambasadorul rus la București lansează amenințări la adresa României. Un fost ministru moldovean al Apărării explică reacția Rusiei: „Nu mai are argumente”

Declarațiile ambasadorului rus la București, Vladimir Lipaev, publicate luni de agenția de propagandă RIA Novosti, stârnesc reacții dure. Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării al Republicii Moldova și unul dintre cei mai vocali critici ai politicii externe ruse în spațiul ex-sovietic, a analizat pentru Adevărul, punct cu punct, tezele diplomatului rus.

Lipaev a afirmat, printre altele, că România reprezintă un „cap de pod" NATO pentru un eventual atac împotriva Rusiei, că Moscova nu reprezintă niciun pericol real pentru București și că reunirea Republicii Moldova cu România ar fi un proiect colonial. A mai susținut că „moldovenii nu au uitat crimele comise de autoritățile române" în perioada interbelică și că apartenența la NATO constituie principala amenințare pentru România.

„Nu știe ce înseamnă aceste crime, nu are nicio listă și niciun argument"

Șalaru a respins cu fermitate narațiunea istorică promovată de ambasadorul rus, pe care a catalogat-o drept o continuare directă a falsificărilor staliniste.

„Rusia a revenit la stalinism și la toate invențiile lui Stalin: că moldovenii sunt, de fapt, un amestec dintre ucraineni și alții, că moldovenii nu sunt români, că România a ocupat Basarabia, care nu are nimic în comun cu România, și că ar fi fost inventat un nou popor moldovenesc. Chiar și pentru Stalin era o mare aberație să spună că românii din Basarabia au fost ocupați de românii din România", a afirmat Șalaru.

Fostul ministru a subliniat că astfel de declarații nu sunt un fenomen izolat, ci fac parte dintr-un tipar coordonat al diplomației ruse.

„Acum Rusia a revenit la o retorică agresivă. Și vedeți că nu doar un singur ambasador spune asta. Sunt mai mulți, începând cu cel de la ONU, care aberează zi și noapte, până la cel de la Chișinău, care spune că Rusia nu-și va retrage niciodată armata din Transnistria", a explicat Șalaru.

Referitor la afirmația ambasadorului Lipaev potrivit căreia „moldovenii nu au uitat crimele comise de autoritățile române în perioada ocupației dintre 1918 și 1940", Șalaru a explicat că acesta nu face decât să acopere epurările comise de armata sovietică.

„Da, numai că nu știe ce înseamnă aceste crime, nu are nicio listă și niciun argument. Prin astfel de declarații încearcă să acopere crimele comise de Rusia, de Uniunea Sovietică, inclusiv în Transnistria. Să nu uităm ce a fost acolo, ce epurare etnică a avut loc, ce s-a întâmplat în Ucraina și ce s-a întâmplat la noi după 1940 și după 1944."

Fostul demnitar a invocat o mărturie personală pentru a ilustra amploarea crimelor pe care diplomatul rus le ignoră deliberat.

„Doar în satul meu, într-o localitate de 2.000 de locuitori, au murit 300 de oameni de foame în '46 și '47. Ei vorbesc fără nicio reținere, pentru că știu că aceste minciuni nu sunt crezute de noi. Sunt mesaje pentru șefii lor de la Moscova și dau interviuri doar în presa lor, de partid, în ziare de propagandă. De fiecare dată când autoritățile ruse pregătesc astfel de măsuri, inventează un dușman extern", a afirmat Șalaru.

„Rusia promovează politica cetății asediate”

În privința amenințărilor la adresa României formulate în interviul ambasadorului Lipaev, care a sugerat că apartenența la NATO implică riscuri existențiale pentru București, Șalaru a explicat că aceasta nu reprezintă o tentativă de intimidare.

„Rusia, când nu mai are argumente sau nu mai are putere, începe să amenințe. Este o metodă veche, prin care încearcă să-și intimideze vecinii și potențialii adversari. De ani de zile au o listă a «neprietenilor», pe care se află foarte multe țări, iar pe lista prietenilor au rămas doar câteva. Rusia promovează politica cetății asediate: toată lumea este dușman", a explicat fostul ministru al Apărării.

Șalaru a plasat această retorică într-un context istoric mai amplu, arătând că nu reprezintă o noutate.

„De sute de ani, Rusia a promovat aceste idei și și-a educat populația în sensul că «noi suntem unici, avem o misiune specială, suntem cei mai buni, iar restul sunt răi». Toți îi invidiază, toți îi amenință, iar ei apără creștinismul și pacea. Toată lumea ar vrea ceva de la ei, pentru că ei sunt bogați, iar ceilalți sunt săraci. Acest tip de discurs este constant: «vedeți, până și România ne vrea răul, până și Republica Moldova ne amenință»", a spus Șalaru.

Mai mult, fostul ministru a sugerat că escaladarea retoricii agresive semnalează, de regulă, pregătiri interne.

„Toți sunt împotriva noastră, spun ei, și de aceea trebuie să ne unim. În realitate, Putin pregătește ceva: fie o mobilizare generală, fie o limitare a drepturilor cetățenilor. De fiecare dată când autoritățile ruse pregătesc astfel de măsuri, inventează un dușman extern. Iar, în acest caz, pe listă a ajuns și România", a avertizat Șalaru.

Fostul demnitar a observat că România a devenit o țintă preferată tocmai pentru că Moscova a eșuat să-și exercite influența asupra sa.

„Discursul acesta este folosit peste tot. Au amenințat Armenia, mai nou Azerbaidjanul. Țările mai mari și mai puternice nu le amenință la fel, pentru că depind într-o anumită măsură de ele. România este, însă, o țară pierdută pentru Rusia. Nu le-a reușit influența nici la alegerile prezidențiale, nici la cele parlamentare. Nu au reușit să-și impună un președinte nici în România, nici în Republica Moldova. De aceea inventează și caută dușmani", a conchis Șalaru.

„România ar trebui să reacționeze cu demnitate"

Întrebat cum ar trebui să răspundă Ministerul de Externe român la astfel de declarații, fostul ministru al Apărării de la Chișinău a fost succint.

„Cu demnitate. Deși Rusia se așteaptă la astfel de reacții, ele nu au impact asupra autorităților ruse. Provocările sunt deliberate. Ei încearcă să arate propriilor cetățeni că trebuie să se sacrifice, să suporte lipsuri, să accepte sărăcia", a afirmat Anatol Șalaru.

Fostul ministru consideră că presiunea verbală asupra României va continua.

„Au închis tot ce se putea închide, iar acum trăiesc în această logică a cetății asediate. Și vor continua să atace România, mai mult sau mai puțin, în funcție de context și de rezultate", a concluzionat Anatol Șalaru.

Contactați de „Adevărul”, reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe nu au transmis un puncte de vedere până la ora publicării acestui material.