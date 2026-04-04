Conflicte ce merg mână în mână: Semne de convergență între războiul din Ucraina și cel din Orientul Mijlociu

Războaiele din Iran și Ucraina devin din ce în ce mai strâns legate cu fiecare săptămână care trece, până la punctul în care unii analiști argumentează că cele două conflicte se contopesc, se arată într-o analiză The Guardian.

Deși este dificil de prezis cum îl va influența fiecare război pe celălalt, este deja clar că interconectarea lor atrage tot mai multe state în ambele teatre de luptă, extinzând un arc de instabilitate care se întinde din Europa până în Orientul Mijlociu.

Din perspectiva Ucrainei, această legătură nu este o noutate. Rusia a început să folosească drone Shahed, produse în Iran, în septembrie 2022, la șapte luni după invazia la scară largă în Ucraina. Noutatea constă, însă, în faptul că Moscova a întors favoarea Teheranului, având în vedere rapoartele apărute recent privind schimbul de informații, sprijin pentru țintire și transfer de drone după ce SUA și Israelul au atacat Iranul în 28 februarie.

Turneul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski în Orientul Mijlociu în ultimele săptămâni a consolidat o altă conexiune inter-regională. Ucraina a încheiat acorduri pentru furnizarea de tehnologii și instruire anti-drone către Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Qatar, inițiind simultan discuții similare privind securitatea cu Iordania.

Cele două conflicte converg și prin intermediul impactului asupra piețelor energetice globale. Atacul asupra Iranului, care a dus la închiderea parțială a navigației în Golful Persic prin Strâmtoarea Ormuz, a dus inițial la creșterea prețurilor la petrol și gaze, favorizând Rusia exact când economia sa era sub presiune și determinând Kremlinul să renunțe la planurile de reducere a bugetului. Pentru a stabiliza piața, administrația Trump a relaxat unele restricții asupra exporturilor de petrol rusesc, iar țările asiatice afectate de închiderea strâmtorii - între care Vietnam, Thailanda, Filipine, Indonezia și Sri Lanka - s-au orientat către Moscova pentru a se aproviziona cu energie.

Pentru a limita aceste avantaje neașteptate ale războiului din Orientul Mijlociu pentru Rusia, Ucraina a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice ruse, Reuters estimând că până la 40% din capacitatea de export de petrol a Rusiei a fost oprită în urma atacurilor masive cu drone.

Această interconectare vizibilă a conflictelor a fost urmărită cu îngrijorare de către statele europene care încearcă să evite să fie atrase într-un conflict extins în Orientul Mijlociu. Secretarul Apărării al Marii Britanii, John Healey, a menționat „mâna ascunsă” a lui Putin în spatele tacticilor cu drone ale Iranului.

Șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a observat în acest sens: „Aceste războaie sunt într-adevăr interconectate. Deci dacă America vrea ca războiul din Orientul Mijlociu să se oprească – Iranul să înceteze să îi atace – ar trebui să pună presiune și pe Rusia, astfel încât să nu poată să îi ajute.”

Administrația Trump, însă, a fost reticentă în a recunoaște pe deplin legătura, menținând un tratament preferențial pentru Moscova, relaxând sancțiunile și permițând unui transport de petrol rusesc să încalce blocada energetică a SUA asupra Cubei. Secretarul de stat american, Marco Rubio, a insistat că rolul Rusiei în războiul din Iran nu „împiedică sau nu afectează” operațiunile americane.

„Americanii nu vor să facă legătura între cele două războaie și să pedepsească Rusia”, a apreciat Hanna Notte, director pentru Eurasia la James Martin Centre for Nonproliferation Studies.

Factorul Rusia

Au apărut indicii că SUA au exercitat mai multă presiune asupra Kievului din cauza atacurilor asupra infrastructurii energetice ruse - care mențin prețurile ridicate la petrol - decât asupra Moscovei pentru furnizarea de arme letale Iranului pentru a lovi obiective ale SUA și aliaților.

În acest sens, Financial Times a relatat că Trump ar fi amenințat să sisteze livrările de arme către Ucraina dacă aliații europeni nu pun umărul la redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Vorbind cu reporterii, Zelenski a spus că Kievul a primit „semnale” de la parteneri care l-au îndemnat să reducă atacurile, dar el a spus că acestea vor continua atâta vreme cât forțele ruse atacă infrastructura energetică ucraineană.

Implicarea tot mai profundă a Rusiei în apărarea Iranului este totuși de așteptat ca la un moment dat să pună presiune asupra oricăror inclinații pro-ruse ale lui Trump. Pentru Kremlin, sprijinul oferit Teheranului reprezintă o oportunitate de a-și recâștiga influența geopolitică după eșecurile din Ucraina și după ce a fost nevoit să asiste pasiv la pierderea aliaților cheie ,mai întâi în Siria, apoi Venezuela.

„Odată ce a devenit clar că SUA se chinuie să transforme superioritatea militară în puncte politice, Rusia a văzut o oportunitate de a expune slăbiciunea americană. Este în interesul lor să dea americanilor o lecție dură și să prelungească războiul”, a subliniat Notte.

Zelenski a acuzat Rusia că a furnizat Iranului informații din satelit înaintea unui atac cu drone și rachete asupra forțelor americane de la baza Prince Sultan din Arabia Saudită, soldat cu rănirea a 12 americani. Se suspectează, de asemenea, că Rusia a trimis drone, inclusiv modelul Geran, o versiune modernizată a Shahed, camuflate în convoaie umanitare.

Ucraina a folosit experiența dobândită pe câmpul de luptă pentru a se poziționa ca furnizor, nu doar ca destinatar de ajutor. Zelenski a spus că Kievul exportă tehnologii testate pe front, inclusiv interceptoare, software, sisteme de război electronic și drone maritime. „Adoptăm o abordare sistemică în acest sens,” a spus el.

Orisia Luțevici, șefa Ukraine Forum de la Chatham House, a explicat că noua rețea de securitate din Golf întărește poziția Ucrainei în fața Washingtonului și oferă surse alternative de finanțare pentru industria sa de armament, în contextul blocării fondurilor UE: „Ucraina are capacități de producție, dar investiții insuficiente. Poate produce mai mult, dar nu are suficiente comenzi sau capital. Deci aceasta este, de fapt, o mare oportunitate de a folosi aceste facilități de producție.”

Experții avertizează că interconectarea conflictelor are implicații pe termen lung. William Spaniel, profesor asociat la Universitatea Pittsburgh, a comentat în acest sens: „Asta leagă și mai mult între ele rezultatele de pe câmpul de luptă și va avea implicații de durată asupra modului în care sunt împărțite liniile de front.”

Fiona Hill, fost consilier în materie de Rusia în prima administrație Trump, a observat că, dacă sunt luate în calcul formele actuale de război - cibernetic, hibrid și operațiuni în zona gri - un război mondial era de fapt în curs, iar conflictul din Iran doar l-a adus la suprafață.

„Cred că îndeplinește criteriul unui război care schimbă sistemul,” a spus Hill. „Vor apărea tot felul de noi configurații de țări”, a subliniat ea, avertizând că deficitul de petrol și de îngrășăminte ar putea determina alte state să intervină în Orientul Mijlociu, iar distragerea atenției Washingtonului ar putea încuraja China să acționeze împotriva Taiwanului. „Avem aici ‘cei patru cai ai apocalipsei’… și am senzația că oamenii merg pe pilot automat spre asta”.