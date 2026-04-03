UE se pregătește pentru raționalizarea combustibilului și eliberarea rezervei strategice: „Este mai bine să fii pregătit decât să regreți”

Uniunea Europeană analizează măsuri precum raționalizarea combustibilului și eliberarea unei cantități mai mari de petrol din rezervele strategice, în contextul riscului unui șoc energetic prelungit, rezultat din războiul din Orientul Mijlociu, a avertizat vineri comisarul european pentru energie, Dan Jorgensen, într-un interviu acordat Financial Times.

Blocul comunitar evaluează toate opțiunile, a declarat Jorgensen, subliniind că, deși UE „nu se confruntă deocamdată” cu o criză de aprovizionare, se pregătește deja cu planuri de contingență pentru eventualele efecte structurale ale conflictului lansat pe 28 februarie de Statele Unite și Israel împotriva Iranului. Comisarul a precizat că prețurile la energie vor rămâne ridicate pentru o perioadă lungă de timp.

După atacul inițial, prețul țițeiului Brent a urcat aproape de 120 de dolari, iar în prezent se tranzacționează în jurul valorii de 107 dolari, însă volatilitatea pieței persistă din cauza închiderii de facto a Strâmtorii Ormuz, controlată de Teheran, prin care trec aproximativ 20% din transporturile globale de petrol.

„Retorica la care recurgem și cuvintele pe care le folosim sunt acum mai serioase decât la începutul crizei”, a remarcat Jorgensen, adăugând: „Analiza noastră este, fără îndoială, că aceasta va fi o situație prelungită, iar țările trebuie să se asigure că au ceea ce au nevoie”.

Comisarul european a explicat că cele mai drastice măsuri sunt luate în considerare doar ca precauție.

„Ne pregătim pentru cele mai grave scenarii, deși nu am ajuns încă în punctul în care să fie nevoie să raționalizăm produse critice, cum ar fi kerosenul sau motorina. Este mai bine să fii pregătit decât să regreți”, a apreciat Jorgensen.

Financial Times notează că sectorul aerian este printre cele mai îngrijorate de aprovizionarea cu kerosen, pe fondul diferențelor de reglementare dintre UE și Statele Unite privind specificațiile combustibilului. Totuși, comisarul european a dat asigurări că Bruxelles-ul nu intenționează să modifice reglementările actuale, deși nu exclude posibilitatea unor ajustări în cazul înrăutățirii situației.

„Analizăm toate posibilitățile și este clar că, cu cât situația devine mai gravă, cu atât va trebui să luăm în considerare mai mult instrumente legislative”, a afirmat Jorgensen.

De asemenea, el nu a exclus eliberări suplimentare din rezervele strategice dacă criza energetică se intensifică și a reiterat faptul că UE nu intenționează să își modifice cadrul de reglementare în acest an pentru a pune capăt importurilor de gaze naturale lichefiate rusești, având în vedere că, dacă va fi necesar, blocul comunitar poate apela la aprovizionarea din SUA și de la alți parteneri.