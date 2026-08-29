 Alertă în Olanda din cauza unor pastile de ecstasy cu imaginea lui Donald Trump | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 29 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Foto Alertă în Olanda din cauza unor pastile de ecstasy cu imaginea lui Donald Trump

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Un institut olandez specializat în dependență și sănătate mintală i-a avertizat vineri pe consumatori în privința unor pastile de ecstasy potențial letale, realizate sub forma capului președintelui american Donald Trump.

droguri trump
Chipul lui Trump, inspirație pentru pastile de ecstasy Foto: trimbos.nl

Institutul Trimbos a anunțat că mai multe astfel de pastile au fost predate recent unei rețele de centre unde consumatorii își pot testa drogurile înainte de a le utiliza.

„Nu folosiți sub nicio formă aceste pastile”, a avertizat institutul, citat de AP News.

Trimbos a publicat o fotografie a pastilelor, care au reprezentarea chipului lui Donald Trump pe una dintre fețe. Pe cealaltă parte apar inscripțiile „NL” și „Trump”, ștanțate de o parte și de alta a unei linii verticale. Una dintre pastile are forma unei fețe verzi, iar alta este galbenă.

Institutul a emis o „Alertă Roșie”, publicată pe site-ul său și pe rețelele sociale, în care avertizează că pastilele conțin o concentrație ridicată de PMMA, sau para-metoximetamfetamină, o substanță asemănătoare MDMA, ingredientul activ din pastilele de ecstasy.

Trimbos Red Alert Tweekleurige Trump pil met levensgevaarlijke hoeveelheid PMMA in omloop Foto Trimbos instituut jpg
Foto: trimbos.nl

PMMA acționează însă mai lent decât MDMA, iar acest lucru i-ar putea determina pe consumatori să ia o cantitate mai mare, considerând că prima pastilă nu și-a făcut efectul.

Potrivit institutului, acest lucru crește riscul unei supradoze. Consumul acestor pastile „poate duce la supraîncălzirea organismului, cu consecințe posibil fatale”, a avertizat Trimbos.

Purtătoarea de cuvânt a institutului, Anniek Groothuis, a declarat că nu au fost raportate cazuri de îmbolnăvire gravă sau decese în rândul persoanelor care este posibil să fi consumat drogul.

„Nu cunoaștem nicio victimă în cazul căreia să fi fost identificată PMMA în sânge”, a declarat ea pentru The Associated Press.

Producerea, vânzarea și consumul de ecstasy sunt ilegale în Țările de Jos, însă drogul este consumat pe scară largă, în special în cluburi și la festivaluri de muzică. Un raport guvernamental publicat în 2024 arăta că aproximativ 550.000 de persoane au consumat drogul într-un an.

Nu este pentru prima dată când apar pastile de ecstasy sub forma capului lui Trump. În 2017, poliția germană a confiscat mii de comprimate portocalii în formă de Trump.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Singura situație în care Rusia ar folosi arme nucleare împotriva Occidentului: „Răspunsul ar veni imediat”
digi24.ro
image
Un alpinist și-a scos telefonul în timp ce era blocat pe o stâncă, la 80 de metri înălțime. S-a cățărat fără echipament
stirileprotv.ro
image
Cine este omul de afaceri condamnat care a condus-o pe Cristina Trăilă, secretarul general adjunct al Guvernului Bolojan, la DNA. Gândul l-a contactat pe Cuciureanu, care a povestit cum s-au cunoscut. De numele lui se leagă mai multe scandaluri, inclusiv cu Irina Loghin
gandul.ro
image
Nebunie în cluburi: pastile de ecstasy cu fața lui Donald Trump. Autoritățile avertizează că pot ucide
mediafax.ro
image
Fostul fundaș de la FCSB a marcat de la 60 de metri la primul meci pentru noua echipă. Video
fanatik.ro
image
Podul Calicilor peste Dâmbovița, reconstruit după aproape 100 de ani, într-un proiect de transformare a zonei dintre Piața Unirii și Izvor, în București. Ce scria presa vremii
libertatea.ro
image
Epuizare, baze distruse, armament compromis: de ce rolul SUA în Orientul Mijlociu va fi, probabil, regândit de Trump
digi24.ro
image
Rică Răducanu: „Am slăbit 20 de kg” A vorbit pe larg despre situația delicată în care se află
gsp.ro
image
L-a văzut "pe viu" pe Cristiano Ronaldo și a spus-o direct: "Chiar dacă i se văd pătrățelele"
digisport.ro
image
Cine sunt Vasile și Cosmin, românii morți în incendiul devastator din Elveția: „A fost o mare catastrofă!”
click.ro
image
"Au avut noroc. Dacă întârziam 20 de minute, cred că nu-i mai găseam". Cum a fost salvat echipajul navei lovite în Marea Neagră
antena3.ro
image
Toată lumea aştepta un miracol. Ce s-a întâmplat de fapt după ce a trecut Bulgaria la euro
zf.ro
image
A furat un avion şi a zburat cu el spre centrala nucleară de la Paks. Tânărul de 24 de ani ar fi fost băut
observatornews.ro
image
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
cancan.ro
image
Pensie pentru românii care au lucrat 4 ore: câți ani se iau în calcul? Răspunsul îi surprinde pe mulți
newsweek.ro
image
S-a enervat când a văzut că în patul fostului a ajuns altă femeie și s-a pozat cât se poate de provocator!
prosport.ro
image
De ce sunt atât de scumpe restaurantele din zonele turistice din România. Explicația care a aprins dezbaterea online: „Mai ieftin mănânci în Italia”
playtech.ro
image
După U Cluj – Petrolul 2-3, Emil Boc a dat nas în nas cu adversarii în centrul orașului: „Să lase ceva bănuți în economia locală”
fanatik.ro
image
Polonia plănuiește reducerea deficitului chiar prin măsura ignorată de Bolojan: Greul va fi pus pe veniturile companiilor, nu ale populației de rând. Economistul Mitroi îl laudă pe Tusk
ziare.com
image
Fără precedent: Istvan Kovacs a dictat penalty și decizia face înconjurul lumii!
digisport.ro
image
Cea mai simplă modalitate de copt ardeii: „E o metodă rapidă și simplă, iar gustul lor e delicios!”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Durere nemărginită la înmormântarea Victoriei. Fiica lui Cazimir Ionescu, condusă pe ultimul drum în LACRIMI FOTO
romaniatv.net
image
Cele patru zodii lovite direct de Eclipsa parțială de Lună. Ce se întâmplă cu acești nativi
mediaflux.ro
image
„Cazuri de violență sexuală, fizică și psihologică” Interziși pe viață din galerie
gsp.ro
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți”
actualitate.net
image
Flavia Boghiu revine cu pași siguri în politică, după dosarul DNA care i-a ținut cariera pe loc
actualitate.net
image
Florin Dumitrescu, imagini rare din vila în care locuiește cu familia! Cum arată noua bucătărie a celebrului chef
click.ro
image
Laura Cosoi, apariție spectaculoasă la botezul celei de-a cincea fiice! Cum s-a îmbrăcat vedeta în ziua cea mare
click.ro
image
Andreea Raicu, mesaj dur despre țara noastră: „Pentru prima dată, nu mai cred că România se va schimba”
click.ro
Prințesa Ingrid Alexandra, Prințul Moștenitor Haakon și Prințesa Moștenitoare Mette Marit, Profimedia jpg
Regele a murit! Trăiască noul Rege și noua Regină a Norvegiei. Cea mai controversată prințesă europeană, pe tronul regatului nordic
okmagazine.ro
Isabela a Franței, regina lui Eduard al II lea, fiica lui Filip al IV lea al Franței Data 1292 1358 profimedia 0372569155 jpg
Regina care l-a umilit pe Regele Angliei, culcându-se cu dușmanul lui. Alături de amant, a pornit războiul pentru tron
okmagazine.ro
Soldaţii Armatei Române și bucureștenii, în luptă cu „teroriștii” în faţa clădirii Bibliotecii Centrale Universitare (© Getty Images)
Cine a dat ordinul de intrare a Armatei în cazărmi în timpul Revoluției din 1989?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A murit „Doamna Radio Vacanța”. A fost una dintre vocile care au făcut istorie pe litoralul românesc
image
Florin Dumitrescu, imagini rare din vila în care locuiește cu familia! Cum arată noua bucătărie a celebrului chef

OK! Magazine

image
De la spital, direct pe tron. Femeia care era la un pas de moarte este acum Regina Norvegiei. Schimbarea care-i amenință sănătatea