Un institut olandez specializat în dependență și sănătate mintală i-a avertizat vineri pe consumatori în privința unor pastile de ecstasy potențial letale, realizate sub forma capului președintelui american Donald Trump.

Chipul lui Trump, inspirație pentru pastile de ecstasy Foto: trimbos.nl

Institutul Trimbos a anunțat că mai multe astfel de pastile au fost predate recent unei rețele de centre unde consumatorii își pot testa drogurile înainte de a le utiliza.

„Nu folosiți sub nicio formă aceste pastile”, a avertizat institutul, citat de AP News.

Trimbos a publicat o fotografie a pastilelor, care au reprezentarea chipului lui Donald Trump pe una dintre fețe. Pe cealaltă parte apar inscripțiile „NL” și „Trump”, ștanțate de o parte și de alta a unei linii verticale. Una dintre pastile are forma unei fețe verzi, iar alta este galbenă.

Institutul a emis o „Alertă Roșie”, publicată pe site-ul său și pe rețelele sociale, în care avertizează că pastilele conțin o concentrație ridicată de PMMA, sau para-metoximetamfetamină, o substanță asemănătoare MDMA, ingredientul activ din pastilele de ecstasy.

Foto: trimbos.nl

PMMA acționează însă mai lent decât MDMA, iar acest lucru i-ar putea determina pe consumatori să ia o cantitate mai mare, considerând că prima pastilă nu și-a făcut efectul.

Potrivit institutului, acest lucru crește riscul unei supradoze. Consumul acestor pastile „poate duce la supraîncălzirea organismului, cu consecințe posibil fatale”, a avertizat Trimbos.

Purtătoarea de cuvânt a institutului, Anniek Groothuis, a declarat că nu au fost raportate cazuri de îmbolnăvire gravă sau decese în rândul persoanelor care este posibil să fi consumat drogul.

„Nu cunoaștem nicio victimă în cazul căreia să fi fost identificată PMMA în sânge”, a declarat ea pentru The Associated Press.

Producerea, vânzarea și consumul de ecstasy sunt ilegale în Țările de Jos, însă drogul este consumat pe scară largă, în special în cluburi și la festivaluri de muzică. Un raport guvernamental publicat în 2024 arăta că aproximativ 550.000 de persoane au consumat drogul într-un an.

Nu este pentru prima dată când apar pastile de ecstasy sub forma capului lui Trump. În 2017, poliția germană a confiscat mii de comprimate portocalii în formă de Trump.