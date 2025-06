Elon Musk neagă acuzațiile de consum de droguri: „Nu iau droguri! Am luat ketamină pe rețetă”

Elon Musk a reacționat vehement la un articol din New York Times care susține că miliardarul ar consuma în mod regulat droguri, inclusiv ketamină și ecstasy. Acesta neagă totul și acuză publicația de minciuni.

Elon Musk a răspuns sâmbătă, pe platforma X, acuzațiilor apărute într-un articol publicat de New York Times, în care se afirmă că antreprenorul consumă cantități mari de substanțe interzise sau controlate, precum ketamină, ecstasy, ciuperci halucinogene și medicamente prescrise.

„Ca să fie clar, NU iau droguri! New York Times minte sfidător. Am încercat ketamină pe bază de rețetă acum câțiva ani și am spus asta pe X, deci nu este nimic nou. Te ajută să treci peste perioadele sumbre, dar nu am mai luat de atunci”, a scris Musk, cel mai bogat om din lume, pe contul său de X, citat de Agerpres.

Musk, critic la adresa New York Times

Încă de vineri, în cadrul unei conferințe de presă comune cu Donald Trump, Musk a respins indirect acuzațiile, evitând să le comenteze în mod direct. În schimb, a atacat credibilitatea publicației.

„Vorbim despre New York Times? Să trecem mai departe”, a declarat el, făcând referire la ceea ce consideră a fi alte minciuni publicate de ziar, inclusiv despre relațiile dintre Donald Trump și Rusia.

Articolul controversat: droguri și campanie electorală

În articolul publicat vineri, New York Times afirmă că, în timpul campaniei electorale, Elon Musk ar fi consumat în mod frecvent ketamină, un anestezic cu efecte stimulante, dar și ecstasy, ciuperci halucinogene și alte medicamente prescrise.

În același context, un reporter l-a întrebat pe Donald Trump dacă știa despre presupusul consum de droguri al lui Musk. Trump a răspuns: „Nu eram”, adăugând imediat: „Cred că Elon este un tip fantastic. A făcut o treabă fantastică și nu va fi ușor de înlocuit”.

Musk, despre ketamină: „Mă ajută să lucrez mai eficient”

Anterior, Musk a recunoscut că a folosit doze mici de ketamină, prescrise medical, pentru a combate stările depresive. El susține că această substanță l-a ajutat să fie mai productiv la muncă.