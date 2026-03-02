Video Cipru închide școlile și evacuează comunitățile din apropierea bazelor britanice, după atacul cu dronă: „Sunt provocări fără precedent”

Autoritățile cipriote au ridicat nivelul de alertă și au închis școlile din apropierea bazei britanice Akrotiri după ce o dronă a lovit instalațiile militare în primele ore ale zilei.

Școlile din satele Trachoni, Episkopi, Akrotiri și Asomatos, aflate în perimetrul bazei britanice Akrotiri, au fost închise luni ca măsură de precauție, după ce baza aeriană a fost lovită de o dronă la scurt timp după miezul nopții.

Potrivit Agenției de Știri din Cipru, Ministerul Educației a transmis că, dacă elevii se prezintă la școală, li se va asigura fie întoarcerea în siguranță acasă.

Într-un mesaj adresat luni populației, președintele Nikos Christodoulides a subliniat că securitatea cetățenilor este prioritatea guvernului.

„Ne aflăm într-o regiune de instabilitate geopolitică, sunt provocări fără precedent. Facem tot ce este necesar pentru siguranța țării și a populației”, a declarat liderul cipriot, potrivit theguardian.

Christodoulides a precizat că Cipru rămâne ferm pe poziția de a nu se implica în operațiuni militare, subliniind rolul umanitar al țării în regiune.

Referindu-se la atac, președintele a spus că „un vehicul aerian fără pilot de tip Shahed a lovit instalațiile militare ale Bazelor Britanice din Akrotiri, provocând daune materiale minore”.

Surse din media greacă au raportat că o a doua dronă, lansată de Iran la aproximativ 1.000 km distanță, a fost neutralizată.