 Glonț găsit la bordul unui avion Boeing 737, chiar înainte de decolare. 178 de pasageri au fost evacuați: „Este o breșă de securitate” | adevarul.ro
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Video Glonț găsit la bordul unui avion Boeing 737, chiar înainte de decolare. 178 de pasageri au fost evacuați: „Este o breșă de securitate”

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Un zbor United Airlines a fost oprit înainte de decolare după descoperirea unui glonț real la bord. Pasagerii au fost evacuați, aeronava a fost verificată de forțele de securitate, iar avionul a ajuns să plece spre San Diego cu peste două ore întârziere.

Un zbor United Airlines a fost oprit înainte de decolare FOTO: getty images
Un zbor United Airlines a fost oprit înainte de decolare FOTO: getty images

Incidentul a avut loc joi, pe Aeroportul Internațional din Denver, unde zborul United 1302 se pregătea să plece către San Diego. Glonțul a fost descoperit în timpul verificărilor de rutină efectuate înainte ca aeronava să înceapă rularea către pistă, relatează Fox News.

Imediat după descoperirea glonțului, pasagerii au fost informați că există o problemă de securitate și li s-a cerut să părăsească avionul.

„Vestea proastă este că am găsit un cartuș real, un glonț, în avion. Este o breșă de securitate, iar toată lumea va trebui să coboare din aeronavă”, a fost mesajul transmis pasagerilor.

Toți pasagerii au fost scoși din avion

Cei aflați la bordul Boeingului 737-900 au fost instruiți să coboare din aeronavă împreună cu bagajele de mână. După ce avionul a fost golit, personalul de securitate a început o verificare amănunțită.

„Avem nevoie ca toată lumea să coboare din aeronavă cu bagajele de mână. Va trebui să efectuăm o verificare de securitate a avionului după ce acesta va fi gol. Ne cerem scuze pentru această situație”, le-a transmis un reprezentant al companiei.

La momentul respectiv, echipajul nu știa cum a ajuns glonțul la bord și nici cui îi aparținea.

United Airlines a confirmat ulterior incidentul și a precizat că aeronava a fost verificată de personalul de securitate înainte de a-și putea continua călătoria.

„Zborul United 1302 de la Denver la San Diego a fost supus unei verificări de securitate după ce un glonț a fost descoperit la bord, înainte de plecarea aeronavei. Personalul de securitate a verificat aeronava, care a decolat ulterior spre San Diego”, a transmis un purtător de cuvânt al companiei.

Avionul Boeing 737-900 avea la bord 178 de pasageri și șase membri ai echipajului.

Zborul era programat să plece de pe Aeroportul Internațional din Denver în jurul orei 13:25. Potivit sursei citate, în urma incidentului și a verificărilor de securitate, aeronava a decolat abia în jurul orei 15:41, cu mai mult de două ore întârziere.

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