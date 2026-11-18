Un avion Ryanair, în care se aflau numeroși turiști, a fost evacuat de urgență pe aeroportul Tenerife Sud, din Insulele Canare, în urma unei amenințări cu bombă. Polițiștii spanioli au verificat aeronava și au stabilit că alarma a fost falsă.

Pasagerii au fost evacuați de urgență Foto: Tobias Rehbein, Pixabay

Agenții Gărzii Civile spaniole au efectuat o verificare amănunțită a avionului, după ce acesta a fost mutat într-o zonă considerată sigură a aeroportului Tenerife Sud. Polițiștii au căutat eventuale materiale explozive, însă, în urma controlului, au confirmat că nu exista niciun pericol, transmite The Sun.

Deocamdată, nu se știe care era destinația aeronavei.

Incidentul are loc la doar câteva săptămâni după o altă alertă falsă pe același aeroport, folosit anual de milioane de turiști britanici.

În septembrie, un avion al companiei Jet2, care urma să zboare spre Londra Stansted, a fost evacuat după ce un pasager ar fi făcut o amenințare cu bombă.

Aeronava și bagajele au fost verificate de polițiști, iar după ce autoritățile au stabilit că nu există niciun pericol, pasagerilor li s-a permis să se întoarcă la bord. Zborul a decolat în cele din urmă cu o întârziere de două ore față de ora programată.

Un reprezentant al companiei Jet2 a confirmat incidentul, precizând că pasagerii au fost rugați să coboare din avion în urma unui incident provocat de o persoană aflată la bord, vineri, 25 septembrie. Ulterior, aceștia s-au reîmbarcat, iar aeronava a ajuns la Londra Stansted conform planului.

Compania și-a cerut scuze pasagerilor pentru întârziere și neplăcerile provocate.

Amenințări cu bombă care au perturbat zboruri în Europa

Noua alertă vine după o serie de amenințări cu bombă care au afectat zeci de zboruri în Europa, unele aeronave fiind nevoite să efectueze aterizări de urgență.

În mai multe cazuri, avioane de vânătoare au fost ridicate de la sol pentru a escorta aeronavele vizate, după ce e-mailuri anonime au avertizat că la bord s-ar afla explozibili.

Printre zborurile afectate s-a numărat și unul al companiei Aer Lingus, care efectua cursa Dublin-Roma. Echipajul a declarat o urgență în timpul zborului, iar avionul a fost nevoit să aterizeze în Franța, la numai 90 de minute de la decolare.

Experții în securitate au apreciat că seria de alerte false prezintă caracteristicile unui atac hibrid coordonat, suspiciunile îndreptându-se către Rusia condusă de Vladimir Putin.