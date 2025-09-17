Iulia Navalnaia, soția liderului decedat al opoziției ruse Aleksei Navalnîi, a declarat că analizele efectuate în laboratoare străine pe probe biologice prelevate de la soțul ei arată că acesta a fost otrăvit înainte să moară.

Navalnîi, în vârstă de 47 de ani, a murit brusc pe 16 februarie 2024 într-o închisoare rusă din Cercul Polar Arctic, lăsând opoziția fără cel mai carismatic și popular lider al său.

Iulia a acuzat în mod repetat Rusia că l-a ucis pe Navalnîi, afirmație pe care Kremlinul o respinge ca fiind absurdă.

Ea a postat un videoclip pe X în care a spus că material biologic de la Navalnîi a fost scos ilegal în străinătate în 2024 și că două laboratoare au examinat materialul.

„Aceste laboratoare din două țări diferite au ajuns la aceeași concluzie: Aleksei a fost ucis. Mai exact, a fost otrăvit”, a spus Iulia Navalnaia.

Ea a cerut laboratoarelor să publice rezultatele lor despre ceea ce a numit „adevărul incomod”. Nu a precizat ce tip de otravă a fost găsit, transmite Reuters.

Anul trecut, Iulia Navalnaia a respins informațiile anchetatorilor ruși conform cărora Navalnîi ar fi murit din cauza „unei combinații de boli”.

Agențiile de informații americane au concluzionat că președintele Vladimir Putin nu a ordonat uciderea lui Navalnîi, potrivit AP.