search
Duminică, 31 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Comploturi, scrisori de dragoste și remedii medievale: cum ajută inteligența artificială la descifrarea secretelor trecutului

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

În arhive și biblioteci din întreaga lume se află mii de documente istorice scrise în coduri care au rămas nedescifrate timp de secole. Astăzi, cercetătorii folosesc inteligența artificială pentru a debloca aceste texte misterioase, deschizând o nouă fereastră către lumi demult pierdute, relatează BBC.

Manuscrise vechi, descifrate cu ajutorul AI
Manuscrise vechi, descifrate cu ajutorul AI

În adâncul Bibliotecii Vaticanului, un manuscris enigmatic a rămas necitit mai bine de 400 de ani. Cele 408 pagini ale sale sunt acoperite cu simboluri necunoscute și fragmente de text greu de interpretat. Cunoscut sub numele de „cifrul Borg”, documentul părea să ascundă rețete medicale secrete și tratamente pentru diverse afecțiuni ale corpului uman.

Problema era că nimeni nu deținea cheia codului.

Mai mult, unele pagini erau deteriorate de trecerea timpului, ceea ce făcea descifrarea și mai dificilă.

Cu ajutorul algoritmilor de învățare automată, o echipă internațională de cercetători a reușit însă să spargă codul. Printre informațiile descoperite s-au aflat remedii neobișnuite, precum consumul mai multor pahare de vin roșu de calitate sau fermentarea nucșoarei în aluat pentru tratarea dizenteriei.

„Este ca o muncă de detectiv. Fiecare simbol, fiecare model și fiecare soluție parțială ne apropie de secretele unor oameni și de o lume istorică dispărută”, spune BBC Beáta Megyesi, profesor de lingvistică computațională la Universitatea din Stockholm.

O parte ascunsă a istoriei

Potrivit estimărilor cercetătorilor, aproximativ 1% din documentele păstrate în arhive și biblioteci sunt criptate integral sau parțial.

Aceste texte ascund informații extrem de diverse: corespondență diplomatică, ritualuri ale societăților secrete, tratate medicale, povești de dragoste sau detalii din viața cotidiană pe care autorii au dorit să le păstreze departe de privirile altora.

În unele cazuri, descifrarea lor poate schimba înțelegerea unor personaje istorice sau chiar a unor epoci întregi.

Un exemplu recent îl reprezintă un set de scrisori criptate atribuite reginei Maria Stuart. Analiza acestora a scos la iveală implicarea sa în comploturi pentru recâștigarea tronului și relațiile tensionate cu fiul său, viitorul rege Iacob I al Angliei.

De ce sunt atât de greu de spart codurile vechi

Unele cifruri istorice sunt relativ simple. În cazul manuscrisului Borg, fiecărui simbol îi corespundea o literă din alfabetul latin.

Altele sunt însă mult mai complexe.

În anumite documente, cercetătorii nu cunosc nici măcar limba originală în care a fost scris textul. Uneori apar simboluri introduse intenționat pentru a induce în eroare eventualii cititori neautorizați. În alte cazuri, aceeași literă poate fi reprezentată prin mai multe semne diferite.

Aceste particularități transformă procesul într-un puzzle de mari dimensiuni.

Cecile Pierrot, criptolog la Institutul Național Francez pentru Cercetare în Informatică, a avut nevoie de șase luni pentru a descifra o scrisoare veche de 500 de ani trimisă de împăratul Carol al V-lea.

Documentul utiliza aproximativ 120 de simboluri diferite pe doar trei pagini.

Rezultatul a dezvăluit temerile unuia dintre cei mai puternici conducători ai Europei, convins că era ținta unui complot de asasinare.

Inteligența artificială accelerează procesul

Înainte ca un cod să poată fi spart, documentele trebuie transformate în format digital.

Acesta este adesea unul dintre cele mai dificile etape. Scrisul de mână poate fi greu de citit, iar cerneala poate fi estompată de trecerea secolelor.

Pentru a simplifica această muncă, cercetătorii folosesc tot mai des sisteme bazate pe inteligență artificială.

Michelle Waldispühl, profesor la Universitatea din Oslo, a utilizat recent platforma Transkribus pentru transcrierea unei scrisori secrete redactate în 1637, în timpul Războiului de Treizeci de Ani.

„Creiere prăjite” de inteligența artificială. Riscul unei noi crize de burnout la locul de muncă

Programul identifică automat blocurile de text și recunoaște caractere individuale, transformând documentele istorice în texte digitale care pot fi analizate ulterior.

Deși sunt necesare încă verificări și corecturi umane, timpul de lucru este redus considerabil.

De la transcriere la descifrare automată

Următorul pas este și mai ambițios.

În cadrul proiectului internațional Descrypt, cercetătorii dezvoltă sisteme capabile nu doar să transcrie documente istorice, ci și să le descifreze automat.

Echipa condusă de Beáta Megyesi experimentează deja metode prin care inteligența artificială poate analiza direct fotografii ale manuscriselor și poate identifica mesajele ascunse fără o etapă separată de transcriere.

Tehnologia a fost testată cu succes pe celebrul cifru Copiale, un manuscris din secolul al XVIII-lea care descrie ritualurile unei societăți secrete germane.

Potrivit cercetătorilor, sistemul a reușit să descifreze pasaje pe care nu le mai întâlnise anterior.

„Acest lucru deschide posibilități fascinante pentru sisteme de scriere rare și neobișnuite”, afirmă Megyesi.

Scrisorile de dragoste uitate de timp

În căutarea unor noi texte codificate, echipele de cercetare au început să exploreze arhive din întreaga Europă.

Printre descoperiri se află aproximativ 400 de cărți poștale criptate datând de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX.

Fragmentele deja descifrate sugerează că multe dintre acestea sunt, de fapt, scrisori de dragoste redactate în germană.

Pentru cercetători, astfel de documente reprezintă o oportunitate rară de a recupera povești personale care au rămas ascunse timp de generații.

Viitorul: un „ChatGPT” pentru manuscrise secrete

Echipa lui Megyesi lucrează deja la un sistem care combină recunoașterea imaginilor, descifrarea codurilor și modelele lingvistice avansate într-un singur instrument, notează BBC.

Ideea este ca un utilizator să poată încărca fotografia unui document criptat, iar sistemul să ofere atât transcrierea, cât și interpretarea textului.

În testele efectuate pe manuscrisul Borg, prototipul a reușit să traducă și să descifreze aproximativ 500 de simboluri în puțin peste 29 de minute, explicând totodată pașii care au condus la rezultat.

14 profesii care schimbă piața muncii în era Inteligenței Artificiale: de la elitele tehnice la detectivii digitali

Acest aspect este esențial, spun cercetătorii, pentru a evita interpretările eronate generate de inteligența artificială.

Secrete care încă așteaptă să fie descoperite

Pentru istorici, potențialul acestor tehnologii depășește cu mult simpla descifrare a unor documente individuale.

Ele ar putea contribui inclusiv la interpretarea unor sisteme de scriere care rămân neînțelese până astăzi, precum celebrul Disc din Phaistos, vechi de aproximativ 4.000 de ani, sau misteriosul sistem de scriere cunoscut sub numele de Linear A.

„Ceea ce mă entuziasmează nu este doar posibilitatea de a rezolva un anumit mister istoric”, spune Megyesi. „Este perspectiva de a crea metode care să îi ajute pe cercetători să descopere răspunsuri în numeroase alte cazuri.”

După secole în care multe dintre aceste documente au rămas tăcute, inteligența artificială începe să ofere o nouă șansă vocilor pierdute ale trecutului.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Nicușor Dan a spus că drona căzută în Galați a fost deviată deasupra Ucrainei. Ministrul Apărării evită să confirme: „Este o fentă”
digi24.ro
image
Vreme instabilă în următoarele zile în întreaga ţară. Regiunile vizate de averse, descărcări electrice şi vânt puternic
stirileprotv.ro
image
Ziua Românilor de pretutindeni, prilej de doliu mai degrabă decât de sărbătoare. 6 milioane de români au plecat din țară în ultimii 15 ani, cea mai mare hemoragie de populație din lume, după Siria, țară în război
gandul.ro
image
Kanye West a făcut istorie la Istanbul
mediafax.ro
image
Povestea transferului lui Ofri Arad la FCSB: “Atunci mi-a spus Gigi Becali că e fotbalist!”
fanatik.ro
image
Nicușor Dan a publicat probele care arată că drona din Galați este rusească: „Fabricate în Federația Rusă”
libertatea.ro
image
Crioterapie, porci „pitici” și organe imprimate 3D: Culisele misiunii de 26 de miliarde de dolari a lui Putin pentru a trăi veșnic
digi24.ro
image
Sorana Cîrstea: „Dacă cineva mi-ar fi spus asta la începutul anului, aș fi zis: 'OK, în sfârșit!”
gsp.ro
image
Cel mai bogat om din Ucraina, ”la CINCI secunde de moarte”! Prietenul său a sărit în aer: ”Văduva lui m-a rugat”
digisport.ro
image
Imagini savuroase! Vulpe șireată, prinsă în timp ce fura hotdogi
click.ro
image
Primul român care cultivă rubarbă a dat lovitura. Afacerea profitabilă de la Nadeș a pornit de la 1.200 de rizomi aduși din Germania
antena3.ro
image
În Ungaria este înfricoşător cum dispar puburile, restaurantele şi cofetăriile. Şi în Germania este la fel
zf.ro
image
Românii cumpără mai rar şi plătesc mai mult în rate: "De ce să dai 500 de lei, dacă poţi să plăteşti 100"
observatornews.ro
image
ULTIMELE clipe din viața Sandei Țăranu. Cine i-a fost alături până la final: 'Nu avea nicio durere'
cancan.ro
image
Avocat: Cum au pierdut pensionarii cu grupe de muncă bani la pensie la Marea Recalculare? Trebuiau să ia dublu
newsweek.ro
image
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
prosport.ro
image
Turiștii au făcut topul celor mai neprietenoase orașe din Europa. Unele sunt pline de români. „Nu ne mai întoarcem acolo”
playtech.ro
image
Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea în doar 17 zile. A strâns în mai puțin de o lună cât nu câștigă majoritatea românilor într-o viață
fanatik.ro
image
Cât e amenda pentru rufe întinse la uscat pe sârmă, la fereastră, în funcție de oraș: Câmpina, Constanța, Craiova, cele mai mari sume. Cum stau Sectoarele din București
ziare.com
image
Rușii au reacționat imediat, după ce au aflat că Mirra Andreeva o va întâlni pe Sorana Cîrstea la Roland Garros
digisport.ro
image
Horoscop luni, 1 iunie. Taurii văd proiecte profitabile la orizont, iar Capricornii au parte de pierderi financiare
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa cu 7 camere a Irinei Fodor. Atracția principală e curtea superbă cu pomi, un măslin exotic și peste 30 de varietăți de trandafiri / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Cine este fetița adorabilă din imagine, care refuza să îi dea batista lui Horia Brenciu? Astăzi este una dintre cele mai cunoscute cântărețe din România
mediaflux.ro
image
De 6 ani în Capitală, sportiva din Italia s-a obișnuit și cu problemele: „Vin acasă și văd anunțul pe bloc”
gsp.ro
image
Ministrul Economiei și al Digitalizării, Irineu Darău, scos din emisiune de la Antena 3 după ce l-a făcut infractor, indirect, pe Dan Voiculescu VIDEO
actualitate.net
image
Fostă concurentă de la „Chefi la cuțite”, dată în judecată de foști angajați ai unui post TV
actualitate.net
image
Rareș Cojoc a împlinit 37 de ani. Alături de cine a sărbătorit în club fostul soț al Andreei Popescu
click.ro
image
Florin Piersic a reacționat după ce a fost recreat din LEGO în finala Românii au talent 2026. Ce i-a transmis lui Albert Oprea: „Te aștept”
click.ro
image
Loredana Groza a îngenuncheat în fața Nadiei Comăneci: „Din același oraș s-au ridicat două stele”
click.ro
andrew - sarah
Cel mai deșănțat cuplu regal. Atât fostul prinț, cât și fosta ducesă s-au înșelat reciproc cu regularitate. ”Numai iubire nu era acolo!”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Afiș al filmului „Pădurea spânzuraților” aflat în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României
„Pădurea spânzuraților”, primul film românesc de lungmetraj premiat la Festivalul de la Cannes
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mihaela Bilic avertizează: fructul care ne îngrașă mai rău decât o face zahărul! Mulți români îl consumă zilnic vara
image
Rareș Cojoc a împlinit 37 de ani. Alături de cine a sărbătorit în club fostul soț al Andreei Popescu

OK! Magazine

image
Cel mai deșănțat cuplu regal. Atât fostul prinț, cât și fosta ducesă s-au înșelat reciproc cu regularitate. ”Numai iubire nu era acolo!”

Click! Pentru femei

image
Luna plină în Săgetător deschide ochii multora! Ce se încheie și ce începe după 31 mai?

Click! Sănătate

image
5 motive pentru care femeile nu se bucură de sex