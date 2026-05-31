Comploturi, scrisori de dragoste și remedii medievale: cum ajută inteligența artificială la descifrarea secretelor trecutului

În arhive și biblioteci din întreaga lume se află mii de documente istorice scrise în coduri care au rămas nedescifrate timp de secole. Astăzi, cercetătorii folosesc inteligența artificială pentru a debloca aceste texte misterioase, deschizând o nouă fereastră către lumi demult pierdute, relatează BBC.

În adâncul Bibliotecii Vaticanului, un manuscris enigmatic a rămas necitit mai bine de 400 de ani. Cele 408 pagini ale sale sunt acoperite cu simboluri necunoscute și fragmente de text greu de interpretat. Cunoscut sub numele de „cifrul Borg”, documentul părea să ascundă rețete medicale secrete și tratamente pentru diverse afecțiuni ale corpului uman.

Problema era că nimeni nu deținea cheia codului.

Mai mult, unele pagini erau deteriorate de trecerea timpului, ceea ce făcea descifrarea și mai dificilă.

Cu ajutorul algoritmilor de învățare automată, o echipă internațională de cercetători a reușit însă să spargă codul. Printre informațiile descoperite s-au aflat remedii neobișnuite, precum consumul mai multor pahare de vin roșu de calitate sau fermentarea nucșoarei în aluat pentru tratarea dizenteriei.

„Este ca o muncă de detectiv. Fiecare simbol, fiecare model și fiecare soluție parțială ne apropie de secretele unor oameni și de o lume istorică dispărută”, spune BBC Beáta Megyesi, profesor de lingvistică computațională la Universitatea din Stockholm.

O parte ascunsă a istoriei

Potrivit estimărilor cercetătorilor, aproximativ 1% din documentele păstrate în arhive și biblioteci sunt criptate integral sau parțial.

Aceste texte ascund informații extrem de diverse: corespondență diplomatică, ritualuri ale societăților secrete, tratate medicale, povești de dragoste sau detalii din viața cotidiană pe care autorii au dorit să le păstreze departe de privirile altora.

În unele cazuri, descifrarea lor poate schimba înțelegerea unor personaje istorice sau chiar a unor epoci întregi.

Un exemplu recent îl reprezintă un set de scrisori criptate atribuite reginei Maria Stuart. Analiza acestora a scos la iveală implicarea sa în comploturi pentru recâștigarea tronului și relațiile tensionate cu fiul său, viitorul rege Iacob I al Angliei.

De ce sunt atât de greu de spart codurile vechi

Unele cifruri istorice sunt relativ simple. În cazul manuscrisului Borg, fiecărui simbol îi corespundea o literă din alfabetul latin.

Altele sunt însă mult mai complexe.

În anumite documente, cercetătorii nu cunosc nici măcar limba originală în care a fost scris textul. Uneori apar simboluri introduse intenționat pentru a induce în eroare eventualii cititori neautorizați. În alte cazuri, aceeași literă poate fi reprezentată prin mai multe semne diferite.

Aceste particularități transformă procesul într-un puzzle de mari dimensiuni.

Cecile Pierrot, criptolog la Institutul Național Francez pentru Cercetare în Informatică, a avut nevoie de șase luni pentru a descifra o scrisoare veche de 500 de ani trimisă de împăratul Carol al V-lea.

Documentul utiliza aproximativ 120 de simboluri diferite pe doar trei pagini.

Rezultatul a dezvăluit temerile unuia dintre cei mai puternici conducători ai Europei, convins că era ținta unui complot de asasinare.

Inteligența artificială accelerează procesul

Înainte ca un cod să poată fi spart, documentele trebuie transformate în format digital.

Acesta este adesea unul dintre cele mai dificile etape. Scrisul de mână poate fi greu de citit, iar cerneala poate fi estompată de trecerea secolelor.

Pentru a simplifica această muncă, cercetătorii folosesc tot mai des sisteme bazate pe inteligență artificială.

Michelle Waldispühl, profesor la Universitatea din Oslo, a utilizat recent platforma Transkribus pentru transcrierea unei scrisori secrete redactate în 1637, în timpul Războiului de Treizeci de Ani.

„Creiere prăjite” de inteligența artificială. Riscul unei noi crize de burnout la locul de muncă

Programul identifică automat blocurile de text și recunoaște caractere individuale, transformând documentele istorice în texte digitale care pot fi analizate ulterior.

Deși sunt necesare încă verificări și corecturi umane, timpul de lucru este redus considerabil.

De la transcriere la descifrare automată

Următorul pas este și mai ambițios.

În cadrul proiectului internațional Descrypt, cercetătorii dezvoltă sisteme capabile nu doar să transcrie documente istorice, ci și să le descifreze automat.

Echipa condusă de Beáta Megyesi experimentează deja metode prin care inteligența artificială poate analiza direct fotografii ale manuscriselor și poate identifica mesajele ascunse fără o etapă separată de transcriere.

Tehnologia a fost testată cu succes pe celebrul cifru Copiale, un manuscris din secolul al XVIII-lea care descrie ritualurile unei societăți secrete germane.

Potrivit cercetătorilor, sistemul a reușit să descifreze pasaje pe care nu le mai întâlnise anterior.

„Acest lucru deschide posibilități fascinante pentru sisteme de scriere rare și neobișnuite”, afirmă Megyesi.

Scrisorile de dragoste uitate de timp

În căutarea unor noi texte codificate, echipele de cercetare au început să exploreze arhive din întreaga Europă.

Printre descoperiri se află aproximativ 400 de cărți poștale criptate datând de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX.

Fragmentele deja descifrate sugerează că multe dintre acestea sunt, de fapt, scrisori de dragoste redactate în germană.

Pentru cercetători, astfel de documente reprezintă o oportunitate rară de a recupera povești personale care au rămas ascunse timp de generații.

Viitorul: un „ChatGPT” pentru manuscrise secrete

Echipa lui Megyesi lucrează deja la un sistem care combină recunoașterea imaginilor, descifrarea codurilor și modelele lingvistice avansate într-un singur instrument, notează BBC.

Ideea este ca un utilizator să poată încărca fotografia unui document criptat, iar sistemul să ofere atât transcrierea, cât și interpretarea textului.

În testele efectuate pe manuscrisul Borg, prototipul a reușit să traducă și să descifreze aproximativ 500 de simboluri în puțin peste 29 de minute, explicând totodată pașii care au condus la rezultat.

14 profesii care schimbă piața muncii în era Inteligenței Artificiale: de la elitele tehnice la detectivii digitali

Acest aspect este esențial, spun cercetătorii, pentru a evita interpretările eronate generate de inteligența artificială.

Secrete care încă așteaptă să fie descoperite

Pentru istorici, potențialul acestor tehnologii depășește cu mult simpla descifrare a unor documente individuale.

Ele ar putea contribui inclusiv la interpretarea unor sisteme de scriere care rămân neînțelese până astăzi, precum celebrul Disc din Phaistos, vechi de aproximativ 4.000 de ani, sau misteriosul sistem de scriere cunoscut sub numele de Linear A.

„Ceea ce mă entuziasmează nu este doar posibilitatea de a rezolva un anumit mister istoric”, spune Megyesi. „Este perspectiva de a crea metode care să îi ajute pe cercetători să descopere răspunsuri în numeroase alte cazuri.”

După secole în care multe dintre aceste documente au rămas tăcute, inteligența artificială începe să ofere o nouă șansă vocilor pierdute ale trecutului.