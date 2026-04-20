Mai tare ca Putin. Dictatorul din Belarus, în vârstă de 71 de ani, ar avea o relație cu un model de 22 de ani

Președintele Belarusului, Aleksander Lukașenko, considerat ultimul lider autoritar al Europei și un aliat apropiat al lui Vladimir Putin, este din nou în centrul atenției, de această dată din motive personale.

Presa rusă și platforme de investigație susțin că liderul de la Minsk, în vârstă de 71 de ani, ar avea o relație cu Alia Korotkaia, un model de 22 de ani cunoscut pentru participările la concursuri de frumusețe.

Tânăra a concurat în competiții precum Miss Minsk, Miss Belarus și Miss BRICS, desfășurat în Rusia, iar potrivit unor relatări, ar fi intrat în atenția liderului belarus în cadrul acestor evenimente.

Apariții publice tot mai frecvente alături de dictator

În ultimul an, Korotkaia a fost văzută în repetate rânduri în preajma lui Lukașenko, inclusiv la meciuri de hochei și la balul de Anul Nou organizat de administrația prezidențială.

Unele publicații susțin că liderul i-ar fi oferit cadouri simbolice în timpul unor apariții publice, iar prezența ei constantă la evenimente oficiale a alimentat speculațiile privind o relație apropiată.

Modelul a fost asociat și cu Școala Națională de Frumusețe, o instituție finanțată de statul belarus.

O viață personală discretă, dar controversată

Lukașenko este oficial căsătorit cu Galina Lukașenko, însă cei doi trăiesc separat încă din anii ’90. Cuplul are doi fii, Viktor, în vârstă de 50 de ani, și Dmitri, 46 de ani.

În trecut, liderul belarus a mai fost asociat cu figuri din lumea concursurilor de frumusețe. În 2019, a apărut public alături de Maria Vasilevici, relație care a atras atenția din cauza diferenței de vârstă de vârstă de 43 de ani.

Relatările despre presupusa relație apar într-un moment în care Lukașenko se află din nou în centrul atenției internaționale, pe fondul unor posibile contacte diplomatice cu Statele Unite.

Liderul belarus conduce țara din 1994 și a fost criticat constant pentru modul în care a gestionat opoziția politică, în special după alegerile din 2020, marcate de proteste reprimate violent.

De asemenea, Belarusul a jucat un rol important în sprijinul Rusiei în războiul din Ucraina, oferind infrastructură și sprijin militar.