Horoscop luni, 1 iunie. Racii sunt reticenți să investească bani, Balanțele aleg să se ocupe de partea spirituală a vieții

Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodicale, pentru ziua de luni, 1 iunie.

Berbec

Iubire - Vreți stabilitate, să petreceți timp acasă, în familie sau să vă ocupați cu hobbyurile deja avute. Mai rămâne doar să îi convingeți și pe ceilalți.

Sănătate - Nu forțați limitele, evitați suprasolicitarea, nu cărați greutăți și consumați alimente ușoare.

Bani - Cheltuiți pentru a spori confortul celor dragi. Starea voastră de bine depinde de starea lor de mulțumire.

Taur

Iubire - Puneți întrebări ocolitoare și apoi vă îmbufnați că nu primiți răspunsurile dorite.

Sănătate - Aveți ocazia să cunoașteți persoane noi la sală sau la un curs de nutriție.

Bani - Vedeți în care din proiecte merită investit timp și energie. Banii disponibili trebuie redirecționați către proiectele viabile.

Gemeni

Iubire - Priviți cu alți ochi proiectele partenerului. Puteți admite că ați subestimat ambiția acestuia.

Sănătate - Renunțați fără negocieri la remediile care simțiți că nu au efecte. Discutați cu medicul sau terapeutul curent și cereți o reevaluare.

Bani - Ritmul cotidian încetinește și găsiți că locurile sau lucrurile care nu costă așa mult se pot dovedi valoroase.

Rac

Iubire - Relațiile pot fi confuze, ceilalți par să spună ceva, dar să facă altceva, în funcție de interesul fiecăruia.

Sănătate - Planul emoțional are nevoie de canalizare constructivă. Nu dramatizați peste măsură.

Bani - Apar dubii față de anumite cheltuieli care erau programate. Partenerul vă poate face să vă răzgândiți sau să căutați alte oferte.

Leu

Iubire - Sunteți hipersensitiv și orice cuvânt sau contra-argument vi se pare că trebuie imediat pus la punct.

Sănătate - Faceți mici ajustări. Dacă nu vreți la fitness, programați o oră de înot.

Bani - Așteptați să fiți puțin mai realist legat de raportul calitate-preț.

Fecioară

Iubire - Ieșiți și detensionați-vă prin socializare, discuții cu persoane de la care aveți de învățat.

Sănătate - Vă concentrați mai greu. Nu căutați rezultate imediate, lăsați-vă purtat de fluxul evenimentelor și săriți peste ritualurile făcute din obligație.

Bani - Revizuiți lista de cumpărături și adăugați lucruri care vă inspiră și vă motivează.

*Informaţiile din acest articol nu au bază ştiinţifică.