Italia nu va mai răspunde provocărilor lui Donald Trump. Ministrul de Externe: „Nu vom alimenta disputele între aliați”

Italia va ignora pe viitor declarațiile provocatoare ale președintelui american Donald Trump, a anunțat ministrul de Externe, Antonio Tajani. Decizia vine după o nouă postare ironică a liderului de la Casa Albă la adresa premierului Giorgia Meloni. Anunțul a fost făcut înaintea summitului NATO de la Ankara, unde Donald Trump și premierul italian Giorgia Meloni urmează să participe marți și miercuri.

Italia a decis să nu mai răspundă declarațiilor și mesajelor provocatoare ale președintelui american Donald Trump, pentru a evita tensionarea relațiilor dintre aliați, a declarat marți ministrul italian de Externe, Antonio Tajani.

„Trump vorbește în numele său. Avem un președinte american căruia îi place să provoace, în special pe rețelele sociale. Am decis să nu mai răspundem la aceste remarci pentru a nu alimenta disputele între aliați”, a declarat Tajani într-un interviu acordat publicației La Stampa, citat de Reuters.

Ministrul a subliniat că Italia își menține relația strânsă cu Washingtonul.

„Suntem și vom rămâne prietenii Statelor Unite, în calitate de partener strategic al nostru și al Europei”, a adăugat acesta.

O nouă ironie lansată de Trump

Declarațiile lui Tajani vin după ce Donald Trump a publicat pe platforma Truth Social o fotografie în care Giorgia Meloni îl privește, însoțită de mesajul: „E nevoie de un ordin de protecție”. Detalii AICI.

Postarea a reaprins tensiunile dintre cei doi lideri, după ce luna trecută Trump a susținut, într-un interviu acordat unui post italian de televiziune, că Meloni l-ar fi „implorat” să facă o fotografie cu ea la summitul G7 din Franța.

Premierul italian a respins atunci afirmațiile, acuzându-l pe liderul american că a inventat întreaga poveste.

Relația dintre Trump și Meloni s-a răcit

Deși Giorgia Meloni a fost unul dintre cei mai apropiați aliați europeni ai lui Donald Trump și singurul lider european prezent la ceremonia de învestire a acestuia în 2025, relația dintre cei doi pare să se fi deteriorat în ultimele luni.

Premierul italian l-a criticat recent pe Trump pentru atacurile verbale lansate împotriva Papei Leon, după ce Suveranul Pontif a condamnat conflictul din Iran. Replica liderului american nu a întârziat, acesta acuzând-o pe Meloni de lipsă de curaj.

Ironiile lui Trump au fost „taxate” și de presa italiană. Cotidianul Il Foglio a publicat marți pe prima pagină o fotografie cu președintele american alături de liderul rus Vladimir Putin, folosind același mesaj: „E nevoie de un ordin de protecție”, ca o replică evidentă la postarea liderului de la Casa Albă.