Marți, 21 Aprilie 2026
Adevărul
„Ruşinea rasei umane”. Giorgia Meloni, insultată la televiziunea din Moscova de propagandistul lui Putin

Ministrul italian al Afacerilor Externe, Antonio Tajani, a anunţat, marţi, convocarea ambasadorului rus la Roma pentru a protesta faţă de declaraţiile „extrem de grave şi jignitoare” ale prezentatorului Vladimir Soloviov la televiziunea rusă la adresa prim-ministrului Giorgia Meloni.

Georgia Meloni FOTO: Facebook
Georgia Meloni FOTO: Facebook

Potrivit presei italiene, Vladimir Soloviov a numit-o pe Meloni, în italiană, „ruşinea rasei umane”, „animal sălbatic”, „idioată certificată”, ”Giorgia târfa”, adresându-se direct prim-ministrului: „ce femeie mică, urâtă şi rea”.

„Această Meloni este o creatură fascistă care şi-a trădat alegătorii, deoarece s-a prezentat cu sloganuri complet diferite”, a continuat apoi prezentatorul în limba rusă, scrie News.

„Trădarea este al doilea ei nume, l-a trădat chiar şi pe Trump , căruia îi jurase anterior loialitate”, a mai spus el.

Întreaga clasă politică italiană, atât majoritatea, cât şi opoziţia, a condamnat ferm aceste declaraţii.

Ministrul italian al Afacerilor Externe, Antonio Tajani, a anunţat convocarea ambasadorului rus la Roma pentru a protesta faţă de declaraţiile lui Soloviov.

Relaţiile dintre Roma şi Moscova sunt tensionate de la atacul rus împotriva Ucrainei, Italia oferind un sprijin necondiţionat Kievului.

