Aeroportul din Munchen, închis după observarea unor drone care survolau zona. Zboruri anulate sau deviate

Aeroportul din Munchen, Germania, a fost închis în noaptea de joi spre vineri, fiind anulate cel puțin 17 zboruri, după ce au fost observate drone în apropierea spațiului său aerian, potrivit BBC.

Aeroportul a precizat că a deviat alte 15 zboruri către orașe din apropiere. Aproape 3.000 de pasageri au fost afectați, potrivit sursei citate.

Aeroportul s-a închis cu două ore înainte de ora obișnuită

Autoritățile germane au fost alertate de reprezentanții aeroportului după ce dronele au fost detectate.

Zborurile din aeroportul din Munchen au fost „suspendate”, a anunțat aeroportul, iar aeroportul s-a închis cu două ore înainte de ora obișnuită de închidere, între miezul nopții și ora 05:00.

Controlul traficului aerian a redirecționat zborurile care urmau să aterizeze la München către Stuttgart, Nürnberg, Viena și Frankfurt.

Pentru că era întuneric, nu s-au confirmat informații despre tipul, dimensiunea sau originea dronelor, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției federale, Stefan Bayer, pentru ziarul Bild.

Potrivit poliției, dronele au fost văzute pentru prima dată la ora locală 21:30 (19:30 GMT) și apoi din nou o oră mai târziu, a declarat poliția.

Mai multe aeroporturi din Europa s-au închis în ultimele săptămâni din cauza dronelor neidentificate

Recentele observații de drone în Uniunea Europeană au determinat organizarea unui summit al liderilor la Copenhaga în această săptămână.

Amintim că 20 de drone rusești au traversat granița cu Polonia, iar avioane rusești MiG-31 au intrat în spațiul aerian estonian în incidente separate recente.

Aeroporturile din Copenhaga și Oslo au fost nevoite să se închidă după ce drone neidentificate au fost observate în apropierea aeroporturilor și a spațiului aerian militar.

Rusia a negat orice implicare, în timp ce autoritățile daneze spun că nu există dovezi care să indice implicarea Moscovei.

Joi, în cadrul unui summit organizat în stațiunea Sochi de la Marea Neagră, președintele rus Vladimir Putin a râs de sugestiile potrivit cărora ar fi ordonat trimiterea de drone în Danemarca.

„Nu o voi mai face. Nu o voi mai face – nici în Franța, nici în Danemarca, nici în Copenhaga”, a afirmat Putin.