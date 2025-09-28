Drone neidentificate, observate din nou deasupra unor baze militare din Danemarca. NATO își consolidează vigilența în regiune

Drone neidentificate au survolat din nou, pentru a doua noapte consecutiv, baze militare din Danemarca, a anunțat duminică armata daneză, citată de AFP.

„Forțele armate confirmă că drone au fost observate în mai multe instalații militare în timpul nopții de sâmbătă spre duminică. Mai multe mijloace au fost desfășurate”, se arată într-un comunicat, fără alte detalii despre incidente sau despre reacția armatei.

Presa daneză notează că, spre deosebire de zilele precedente, niciun aeroport nu a fost închis. Totuși, aparițiile repetate ale dronelor, începând de marți, au determinat deja suspendarea temporară a traficului aerian în Danemarca și Norvegia. Autoritățile de la Copenhaga au sugerat o posibilă implicare rusă.

Vineri seara, poliția confirmase că „una sau două drone” au fost observate deasupra bazei militare Karup, cea mai mare din țară, unde sunt staționate elicopterele forțelor armate și funcționează centrul de supraveghere a spațiului aerian și școala de piloți.

În urma acestor incidente, NATO a anunțat întărirea vigilenței în zona Mării Baltice.

„Măsurile includ desfășurarea unor platforme de informații, supraveghere și recunoaștere, precum și a cel puțin unei fregate de apărare aeriană în regiune”, a precizat purtătorul de cuvânt Martin O’Donnell.

Situația tensionată are loc cu doar câteva zile înainte de summitul Uniunii Europene de la Copenhaga, programat miercuri și joi, la care vor participa liderii celor 27 de state membre.