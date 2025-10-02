Dronele care zboară în spaţiul aerian european „pot fi distruse”. Macron: „Rusia nu câştigă”

Dronele care zboară în spaţiul aerian european ”pot fi distruse”, anunţă joi, în marja summitului Comunităţii Politice Europene (CPE), la Copenhaga, preşedintele francez Emmanuel Macron, relatează AFP.

”Dronele care ne încalcă teritoriile îşi asumă riscuri. Ele pot fi distruse. Vom face ceea ce avem de făcut pentru a ne apăra integritatea”, a dat el asigurări.

Emmanuel Macron lansează acest avertisment în contextul unor tensiuni între Europa şi NATO şi Rusia, acuzată de încălcarea spaţiului aerian al Bătrânului Continent de avioane şi de drone în mai multe rânduri în ultimele săptămâni, scrie News.

El estimează, mai larg, că Rusia ”nu-și atinge obiectivul principal” în războiul pe care l-a lansat în Ucraina.

”Ei nu au schimbat regimul ucrainean şi nu au cucerit Ucraina în trei săptămâni”, explică el.

”Nu, Rusia nu câştigă. Nu, Ucraina nu pierde”, subliniază şeful statului francez.

El a declarat miercuri că Europa se află ”într-o confruntare cu Rusia” şi că ”nu trebuie să dea dovadă de nicio slăbiciune”.

Rusia este ”de mai mulţi ani un actor foarte agresiv în spaţiul nostru internațional, în cadrul alegerilor, care îşi multiplică atacurile cibernetice, care a lansat un război de agresiune în Ucraina, care foloseşte amennţarea nucleară şi care azi provoacă în spaţiile aeriene”, a denunţat el.

Comisia Europeană a prezentat luni patru proiecte majore de apărare, între care un „zid de drone” menit să blocheze posibile atacuri aeriene rusești. Inițiativa face parte dintr-un efort mai amplu de consolidare a securității europene în fața incursiunilor Moscovei.