Aeroportul din Mallorca se confruntă în continuare cu întârzieri, deși furtunile au trecut. Ploile au provocat modificări ale zborurilor

Deși furtunile severe s-au îndepărtat de Insulele Baleare, aeroportul din Mallorca continuă să înregistreze întârzieri cauzate de ploile abundente care au lovit insula marți și miercuri, 9 și 10 septembrie.

Incidentele de miercuri dimineață au vizat zboruri programate să decoleze sau să aterizeze pe aeroportul Son Sant Joan din Palma, între orele 10:00 și 12:00, potrivit informațiilor furnizate de autoritatea aeroportuară Aena, scrie presa spaniolă.

În total, 20 de decolări și 22 de aterizări au fost întârziate cu una până la două ore. În schimb, aeroporturile din Ibiza și Menorca nu au raportat probleme în cursul dimineții. Marți însă, cele trei aeroporturi au înregistrat sute de întârzieri, zeci de anulări și mai multe devieri către alte destinații.

Ploile torențiale înregistrate de marți până miercuri dimineață au provocat 95 de incidente în arhipelag, dintre care 92 în Mallorca, două în Menorca și unul în Ibiza. Cele mai afectate localități au fost Palma (47 de cazuri), Calvia (19), Algaida (4), Andratx (4), Manacor (3), Marratxí (3) și Llucmajor (2).

Majoritatea alertelor au vizat inundații în zone joase și drumuri publice (21), căderi de copaci (28) și acumulări de apă pe carosabil (16).

Agenția meteorologică spaniolă Aemet a emis o avertizare cod galben pentru miercuri în regiunile interioare și în zona Llevant din Mallorca, unde sunt așteptate ploi și furtuni. Începând de la prânz, se estimează precipitații de până la 30 de litri pe metru pătrat într-o singură oră.