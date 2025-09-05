Româncă, proprietara unei clinici de înfrumusețare din Spania, a fost arestată pentru că făcea ilegal injectări cu botox și acid hialuronic

O româncă, proprietara unei clinici de înfrumusețare din Spania, a fost arestată după ce a fost prinsă făcând ilegal injectări cu botox și acid hialuronic.

Poliția Națională din Spania a destructurat o rețea ilegală de tratamente estetice într-un salon de coafură din Coslada, Madrid. Proprietara, o femeie de aproximativ 40 de ani, a fost arestată pentru „practică medicală ilegală și infracțiuni împotriva sănătății publice”.

În urma perchezițiilor au fost găsite numeroase medicamente expirate și depozitate fără a păstra măsurile de securitate necesare, cum ar fi refrigerarea, potrivit El Pais.

Toxina botulinică, cunoscută sub numele comercial Botox, este utilizată medical în doze mici pentru a relaxa mușchii și a preveni ridurile, în timp ce acidul hialuronic este folosit pentru a hidrata și umple pielea.

Prețurile în clinicile înființate legal sunt în jur de 300-350 de euro, în timp ce ofertele promovate de salonul deținut de româncă variau între 230 și 240 de euro.

„Se lăudau că sunt cei mai ieftini de pe piață”, au spus surse din poliție.

„Ce e ieftin poate ieși scump”, a transmis Juan José Castro, șeful secției de Consum, Mediu și Dopaj din Comisariatul General al Poliției Judiciare.

Deși nu există, deocamdată, plângeri din partea victimelor afectate de vreun tratament, inspectorul subliniază că succesul acestei operațiuni constă în caracterul său preventiv.

Agenții au început investigarea acestei clinici în iulie, după ce au primit o sesizare. Au fost găsite „numeroase cutii cu flacoane de toxină botulinică și acid hialuronic”, fiind confiscate alte medicamente și recipiente cu ace și seringi.

Responsabila afacerii, o femeie din România, nu și-a putut prezenta calificarea medicală.

Potrivit El Pais, din septembrie 2024, în Spania, doar medicii cu specialitatea chirurgie plastică- estetică și reconstructivă- pot aplica aceste substanțe. Măsura, cunoscută sub numele de Legea Sara, încearcă să evite cazuri precum cel al Sarei Gómez, care a murit în urmă cu doi ani după ce a suferit o liposucție „într-un centru care nu avea autorizațiile necesare”.