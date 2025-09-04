search
Joi, 4 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Schimbările climatice au multiplicat de 40 de ori probabilitatea de apariţie a valurilor de căldură. Concluziile cercetătorilor

0
0
Publicat:

Schimbările climatice cauzate de activităţile umane au multiplicat de 40 de ori riscul de apariţie a unor valuri de căldură, precum cel care a favorizat incendiile mortale din Spania şi Portugalia în luna august.

Încălzirea globală, cea mai mare amenințare pentru Planetă FOTO Shutterstock
Încălzirea globală, cea mai mare amenințare pentru Planetă FOTO Shutterstock

Peninsula Iberică, situată în sud-vestul Europei, a înregistrat temperaturi neobişnuit de ridicate pe tot parcursul lunii august, depăşind pragul de 40°C în multe regiuni.

Această căldură persistentă a favorizat incendiile de pădure, în special în nordul Portugaliei, precum şi în vestul şi nord-vestul Spaniei, unde au provocat patru decese în fiecare dintre aceste ţări, au forţat evacuarea a mii de persoane şi au devastat mari suprafeţe de teren, scrie Agerpres.

Iar din cauza schimbărilor climatice, cauzate în principal de arderea combustibililor fosili, condiţiile meteorologice favorabile incendiilor au devenit de aproximativ 40 de ori mai frecvente şi cu 30% mai intense, au afirmat oamenii de ştiinţă europeni care au lucrat la studiul publicat de World Weather Attribution.

"Fără încălzirea provocată de activităţile umane, condiţii meteorologice atât de propice incendiilor ar fi apărut doar o dată la 500 de ani, în loc de o dată la 15 ani, aşa cum este cazul astăzi", a declarat pentru presă Theo Keeping, cercetător la universitatea Imperial College din Londra.

Aceste perioade de căldură intensă usucă rapid vegetaţia şi pot declanşa incendii intense, care "pot genera propriul vânt, ducând la o creştere a lungimii flăcărilor, la explozii şi la aprinderea a zeci de focare în apropierea lor din cauza scânteilor zburătoare", a adăugat el.

Un alt factor care a agravat impactul încălzirii globale este exodul rural, care a lăsat vaste zone de terenuri mai puţin exploatate decât erau în trecut, a declarat Maja Vahlberg, consilieră la Centrul pentru Climă al Crucii Roşii şi Semilunii Roşii.

"Declinul agriculturii şi al păşunatului tradiţional reduce controlul natural al vegetaţiei. Terenurile care erau odinioară locuite şi exploatate au devenit astfel mai inflamabile", a adăugat ea.

În Spania, peste 380.000 de hectare au ars de la începutul anului 2025, un record potrivit Sistemului European de Informare privind Incendiile Forestiere (EFFIS), care colectează astfel de date începând din 2006. Portugalia a pierdut, la rândul său, peste 280.000 de hectare care au fost devastate de flăcări.

Valul de căldură care a lovit Spania timp de 16 zile în august 2025 a fost "cel mai intens înregistrat vreodată", cu temperaturi medii ce au fost cu 4,6 grade Celsius mai ridicate decât cele observate în timpul valurilor anterioare, potrivit Agenţiei naţionale de meteorologie din această ţară (AEMET).

Această instituţie spaniolă a înregistrat 77 de valuri de căldură în Spania de când a început să ţină evidenţa lor în 1975, dintre care şase au depăşit valorile termice medii cu cel puţin 4 grade Celsius. Cinci dintre acestea s-au produs începând din 2019.

Potrivit unei estimări făcute publice marţi de Institutul de Sănătate Carlos III, peste 1.100 de decese înregistrate în Spania pot fi atribuite valului de căldură din luna august 2025.

Magazin

Top articole

Partenerii noștri

image
Nemurirea, obsesia dictatorilor. Xi: „La 70 ești încă un copil”. Cum crede Putin că poate trăi veșnic
digi24.ro
image
Ilie Bolojan: „Cel puţin o treime” din comunele din România nu acoperă nici măcar salariile din veniturile încasate
stirileprotv.ro
image
Avertismentul Cristinei Demetrescu pentru o zodie, până pe 7 septembrie: „Niște penalizări ale Universului”
gandul.ro
image
18 români infectați cu West Nile în această vară, majoritatea din București. Recomandarea autorităților
mediafax.ro
image
Transfer în Cluj între CFR și ”U” pe final de mercato! Pe cine vrea să aducă Ioan Ovidiu Sabău în locul lui Thiam. Exclusiv
fanatik.ro
image
La TVR nu e austeritate. Șeful instituției, zbor la business class și cazare de lux la hotel de cinci stele
libertatea.ro
image
„Soarele răsare de aici”. Cum arată viața în orașul rusesc aflat la peste 6.000 de kilometri de Ucraina, dar marcat de război
digi24.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
"Șocant". Arbitră lovită peste față de un fotbalist, în văzul tuturor! Imaginile fac înconjurul lumii
digisport.ro
image
Concedieri fără reformă – metoda Bolojan
stiripesurse.ro
image
Lovitură de teatru în cazul Denisei, românca moartă din Italia. Ce cred acum anchetatorii despre principalul suspect
antena3.ro
image
Cum reduci riscul la investiţiile speculative. Guda: "Dacă te uiți la un ETF pe criptomonede, te ia amețeala"
observatornews.ro
image
Dovada clară că Teo a jucat totul! L-am prins cu femeia care i-a furat inima! E celebră și ea!
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
prosport.ro
image
Viorica Dăncilă, detaliu jignitor la întâlnirea cu Putin! Ce a ales să poarte deşi ştia că va stârni multe controverse. Foto
playtech.ro
image
Adrian Mazilu, șocat de ce a găsit în Olanda la Vitesse Arnhem: „Asta îți spuneau, dacă te puneau pe jos la antrenament”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
"Mi-e rușine". Cum l-a numit Gigi Becali pe Vlad Chiricheș, la trei zile de când l-a scos în minutul 29
digisport.ro
image
ALERTĂ. Taxa Temu și ”Efectul Ciserom”: nu românii plătesc, ci giganții care bagă marfă din Asia fără taxe!
stiripesurse.ro
image
Care ar fi, de fapt, cauza tragediei din Lisabona. Primele informații din anchetă
kanald.ro
image
Anunțul de la RetuRO pentru toți românii despre recuperarea garanției pentru ambalaje. Ce se schimbă pentru consumatori
playtech.ro
image
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
wowbiz.ro
image
💔Încă o veste ȘOCANTĂ în showbizul românesc! 🤯 Alt cuplu s-a DESPĂRȚIT! Artistul tocmai își ceruse iubita în căsătorie și se pregăteau de nuntă!
romaniatv.net
image
Câți pensionari erau înregistrați în august 2025 în România. Care este pensia medie
mediaflux.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Șoc la „Insula Iubirii”: Maria și Marius Avram s-au despărțit, iar Marius a părăsit Thailanda cu ispita Oana Monea. Cum au ajuns iar împreună?
click.ro
image
Brigitte, câștig de cauză în procesul cu Raluca Podea! „Și-a făcut imagine pe spatele meu că am fost nevasta lui Ilie Năstase! Aștept banii!” Nevasta lui Pastramă a fugit iar la Dubai!
click.ro
image
Divinitatea va fi alături de două zodii începând cu 8 septembrie. Este ziua zero, multe lucruri se schimbă, iar o perioadă cu adevărat înfloritoare începe
click.ro
FotoJet (47) jpg
Prințesa uitată Ka’iulani, frumusețea exotică și tragică a Hawaii-ului. Ea a sfidat America
okmagazine.ro
Strudel cu nuci Sursa foto shutterstock 410310433 jpg
Ştrudel cu nuci aşa cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
resize 1440 960 jpg
Arheologii descoperă o inscripție veche bulgară și numeroase artefacte la săpăturile cetății Nikopol
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Boala din cauza căreia Andreea Marin a slăbit 5 kg: „A fost mai neplăcut!” Ce spune despre viața sentimentală, după despărțirea de Adrian Brâncoveanu: „Sunt foarte matură și foarte asumată în ceea ce fac!”
image
Șoc la „Insula Iubirii”: Maria și Marius Avram s-au despărțit, iar Marius a părăsit Thailanda cu ispita Oana Monea. Cum au ajuns iar împreună?

OK! Magazine

image
Prințesa uitată Ka’iulani, frumusețea exotică și tragică a Hawaii-ului. Ea a sfidat America

Click! Pentru femei

image
„Prieteni cu beneficii”. Ce presupune acest aranjament intim dintre Harry Style și Zoe Kravitz?

Click! Sănătate

image
Eclipsa totală de Lună din 7 septembrie aduce schimbări profunde: 2 zodii vor fi foarte afectate