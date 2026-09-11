A murit Emma Bonino, figură importantă a politicii italiene. A militat pentru drepturile femeilor și a fost o susținătoare a românilor

Emma Bonino, politiciana care a luptat pentru drepturile femeilor și a schimbat Italia, a murit la vârsta de 78 de ani. Bonino a decedat vineri, iar la începutul săptămânii a fost adusă în stare gravă la spital.

Emma Bonino avea 78 de ani Foto: X/Pier Luigi Bersani

Emma Bonino, una dintre cele mai cunoscute figuri ale politicii italiene și o militantă pentru drepturile civile, a murit vineri, 11 septembrie, la vârsta de 78 de ani. Politiciana a ajuns în atenția publică în anii ’70. Atunci, ea s-a autodenunțat pentru că a făcut un avort într-o perioadă în care procedura era ilegală în Italia.

Bonino a fost internată luni în stare gravă. Joi, ea a fost transferată de la terapie intensivă la o clinică privată. Decesul său a fost confirmat de purtătorul său de cuvânt.

Cine a fost Emma Bonino

În 1974, când avortul era interzis în Italia, Emma Bonino a mers la o clinică clandestină din Florența pentru a întrerupe o sarcină nedorită. Experiența a determinat-o să înceapă o campanie publică pentru legalizarea avortului.

Un an mai târziu, s-a prezentat singură la poliție și a recunoscut că a făcut un avort. Gestul său a transformat cazul personal într-o formă de protest public și a atras atenția asupra situației femeilor care apelau la proceduri clandestine, scrie Mediafax.

Campania la care a participat a contribuit la schimbarea legislației italiene. Avortul a fost legalizat în Italia în 1978.

O carieră politică de cinci decenii

Emma Bonino a intrat în Parlamentul italian din partea Partidului Radical și a devenit una dintre vocile importante ale mișcării pentru drepturi civile.

De-a lungul unei cariere de aproximativ cinci decenii, a fost aleasă atât în Parlamentul italian, cât și în Parlamentul European. A ocupat funcțiile de ministru de Externe și ministru pentru Afaceri Europene al Italiei și a fost comisar european.

În 1994, a fost numită în Comisia Europeană, cu sprijinul premierului italian de atunci, Silvio Berlusconi. A coordonat domenii precum pescuitul, protecția consumatorilor și ajutorul umanitar.

Bonino s-a remarcat și prin implicarea sa în cauze internaționale. În 1997, a fost reținută pentru scurt timp de talibani în timpul unei vizite în Afganistan, după ce membri ai delegației sale au fotografiat un spital pentru femei.

Politiciana a susținut de-a lungul anilor drepturile imigranților, egalitatea femeilor și combaterea mutilării genitale feminine. În 2017, a fondat partidul +Europa, care promovează o integrare mai profundă în Uniunea Europeană.

Apărătoare a românilor

În 1989, în ultimele luni ale regimului Ceaușescu, s-a implicat în acțiunile pentru apărarea drepturilor omului și împotriva regimului comunist de la București.

Bonino și radicalii italieni au organizat manifestații în fața ambasadelor României din mai multe capitale europene, cerând respectarea libertăților și drepturilor românilor. Activitatea sa privind România este documentată inclusiv în arhiva Senatului italian, scrie TVR Info.

Ani mai târziu, în calitate de ministru italian de Externe, Bonino a susținut aderarea României la spațiul Schengen. În 2014, în întâlnirea cu ministrul român de Externe Titus Corlățean, dosarul Schengen s-a aflat printre temele centrale ale discuțiilor.

După aderarea României la Uniunea Europeană, a susținut activ asociațiile românești din Italia fiind primul politician italian care a participat la fondarea Federației Asociațiilor Românești din Italia (FARI) in 2008, la Milano. Emma Bonino s-a împotrivit public campaniei negative la care erau supuși românii din Italia și a avut numeroase întâlniri cu politicienii români pentru a găsi soluții.

A continuat să fumeze după ce a fost diagnosticată cu cancer pulmonar

Bonino a rămas activă în politica italiană până la vârsta de 70 de ani și a trecut și printr-un diagnostic de cancer pulmonar. Reuters notează că politiciana a continuat să fumeze, în ciuda bolii.

În noiembrie 2024, Papa Francisc a făcut o vizită neobișnuită în afara Vaticanului pentru a o vedea acasă pe Bonino, după ce aceasta avusese o problemă gravă de sănătate. Gestul a fost cu atât mai remarcat cu cât pozițiile lui Bonino privind avortul au fost în contradicție cu doctrina Bisericii Catolice.