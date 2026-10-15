A fost arestat redactorul-șef al publicației independente ruse Novaia Gazeta. Jurnalistul, ridicat după o percheziție la domiciliu

Redactorul-șef al publicației independente ruse Novaia Gazeta, Serghei Sokolov, a fost reținut joi, 15 octombrie, și dus la sediul Comitetului de anchetă din Moscova, după o percheziție la domiciliul său. Potrivit presei ruse, jurnalistul este audiat într-un dosar penal care vizează presupusa utilizare ilegală a datelor cu caracter personal.

Serghei Sokolov a fost arestat Foto: Novaia Gazeta

„Redactorul-șef al Novaia Gazeta, Serghei Sokolov, a fost dus la Comitetul de anchetă după o percheziție la domiciliul său”, a anunțat publicația pe Telegram.

Redacția a precizat că a pierdut contactul cu Sokolov în jurul orei prânzului, cu puțin timp înaintea unei ședințe editoriale pe care acesta urma să o prezideze. Telefoanele jurnalistului erau închise, iar un avocat a fost trimis pentru a-i acorda asistență juridică.

Potrivit agenției de presă ruse TASS, citată de Reuters, audierea are legătură cu un dosar privind presupusa utilizare ilegală a datelor cu caracter personal. Ancheta ar fi fost deschisă în primăvara acestui an.

Dosarul în care este cercetat un alt jurnalist al publicației

Investigația are legătură cu un dosar în care este cercetat și jurnalistul Oleg Roldughin, reținut în aprilie. Acesta este suspectat că ar fi utilizat ilegal informații personale în activitatea sa jurnalistică.

Potrivit unor informații apărute în presa rusă, anchetatorii iau în calcul posibilitatea ca Roldughin să fi acționat împreună cu Sokolov sau la indicațiile acestuia. Aceste acuzații nu reprezintă însă o dovadă a vinovăției redactorului-șef.

În iunie, instanța din Moscova a dispus plasarea lui Roldughin în arest la domiciliu. Jurnalistul a contestat acuzațiile care i-au fost aduse.

Novaia Gazeta este una dintre cele mai cunoscute publicații independente din Rusia, fiind remarcată pentru investigațiile privind corupția și încălcările drepturilor omului, precum și pentru criticile la adresa autorităților de la Moscova.

Publicația a fost inclusă de autoritățile ruse pe lista instituțiilor clasificate drept „agenți străini”, etichetă care implică obligații administrative stricte.

Activitatea redacției a fost grav afectată după declanșarea războiului în Ucraina, în februarie 2022, și introducerea unor restricții severe asupra presei.

Publicația și-a suspendat ediția tipărită în martie 2022, după avertismente primite din partea autorităților de reglementare, dar a continuat să publice materiale online.

În aprilie 2026, sediul redacției a fost percheziționat, iar Oleg Roldughin a fost reținut în cadrul anchetei care vizează presupusa utilizare ilegală a datelor personale.